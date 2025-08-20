حدد نادي لايبزيج الألماني شرطه للتخلي عن خدمات لاعبه الهولندي تشافي سيمونز، الذي اقترن اسمه مؤخرا بالرحيل إلى تشيلسي الإنجليزي.

وذكرت تقارير إعلامية أن سيمونز خاض مفاوضات جادة مع تشيلسي، حيث يتمسك اللاعب الهولندي بالانتقال إلى بطل كأس العالم للأندية.

وأكد مارسيل شايفر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، إن تشافي سيمونز سيرحل عن الفريق في حال وصول عرض جيد للغاية للاعب.

شرط لايبزيج لرحيل تشافي سيمونز

قال شايفر لصحيفة "شبورت بيلد" الألمانية اليوم الأربعاء: "نعرف طموح تشافي الكبير، أن يلعب مع فريق ينافس على لقب أحد الدوريات الكبرى".

وأضاف: "يريد أن يثبت نفسه في أعلى المستويات، وإذا كان الأمر منطقيا من الناحية المالية فنحن منفتحون على ذلك، لكن فقط في هذه الحالة".

وشدد شايفر على أن اللاعب الدولي الهولندي البالغ من العمر 22 عاما سيكون في التشكيل الأساسي للفريق إلى إشعار آخر.

وأوضح: "إذا لم يكن الأمر منطقيا لنا من الناحية المادية، فنحن نتطلع لموسم آخر مع لاعب رائع".

وتشير التقارير إلى أن لايبزيج يهدف هذا الصيف إلى تحقيق إيرادات من الانتقالات تتجاوز 100 مليون يورو، وحتى بعد بيع المهاجم بنيامين سيسكو إلى مانشستر يونايتد مقابل 76.5 مليون يورو، لم يصل النادي بعد إلى هذا الهدف.

ووفقا للتقارير، يريد النادي الحصول على أكثر من 70 مليون يورو للاستغناء عن سيمونز، الذي انضم للايبزيج في البداية في 2023 معارا من باريس سان جيرمان، والآن لديه عقد دائم مع الفريق حتى 2027.

