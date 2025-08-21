أعلن نادي باير ليفركوزن الألماني، تعاقده مع الأرجنتيني الصاعد كلاوديو إتشيفيري، قادمًا من صفوف مانشستر سيتي، على سبيل الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف ليفركوزن في بيان رسمي، عن ضم إتشيفيري لمدة موسم وحيد، على سبيل الإعارة، وبدون وجود بند خيار الشراء.

وشارك كلاوديو في 3 مباريات فقط خلال الموسم الماضي مع السيتزنز، وسجل هدفًا وحيدًا في منافسات كأس العالم للأندية.

إتشيفيري يفتتح أهدافه مع مانشستر سيتي

السيتي يتحمل راتب إتشيفيري في باير ليفركوزن

وسيرتدي اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا، القميص رقم 9 في باير ليفركوزن.

وأشارت تقارير صحفية إلى نادي مانشستر سيتي سيتحمل رواتب لاعب الوسط الأرجنتيني، خلال فترة إعارته للفريق الألماني.

وكان اللاعب الأرجنتيني قد انضم إلى النادي الإنجليزي قادمًا من ريفر بليت في يناير 2024، والذي أعاره بدوره إلى فريقه الأرجنتيني لمدة عام، قبل أن يبدأ رحلته مع السيتزنز في فبراير الماضي.

وصرح سيمون رولفز، المدير الرياضي لباير ليفركوزن: "يتميز كلاوديو إتشيفيري بموهبة فنية عالية، وحيوية كبيرة، وديناميكية مرتفعة بين الخطوط، مما يجعله مصدر تهديد كبير".

وأضاف: "هو لاعب كرة قدم أنيق، يجيد المراوغة، ويتقدم للأمام بشكل مباشر، وقادر دائمًا على إشراك زملائه في اللعب بشكل إيجابي، يأتي جمهور كرة القدم لمشاهدة لاعبين مثل كلاوديو، سيضيف إبداعه عناصر جديدة وجذابة إلى أسلوب لعبنا".

إتشيفيري: أريد أن أحصل على المزيد من دقائق اللعب

وعبر اللاعب الأرجنتيني عن سعادته بالانتقال لباير ليفركوزن، قائلًا: "من الرائع بالنسبة لي أن أخطو خطواتي التالية مع أبطال ألمانيا لعام 2024، الآن سأشارك في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا".

وتابع: "أريد أن أحصل على المزيد من دقائق اللعب، وأن أتطور لأصبح لاعبًا أفضل أسبوعًا بعد أسبوع، لقد وصل العديد من اللاعبين الشباب إلى قمة اللعبة هنا في باير ليفركوزن".

وأتم: "أريد أن أسلك هذا الطريق في الموسم المقبل، وأن أساهم في مساعدة باير ليفركوزن على تحقيق إنجازات عظيمة".