تتجه الأنظار إلى ملعب أليانز أرينا مساء اليوم، حين يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره لايبزيج، في افتتاح الموسم الجديد 2025-2026 من مسابقة الدوري الألماني لكرة القدم.

ويلتقي بايرن ميونخ مع لايبزيج، في الجولة الأولى من البوندسليجا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

واستعرض موقع البوندسليجا 5 مشاهد منتظرة من لقاء افتتاح الموسم الجديد، جاءت على النحو التالي:

ويلتقي بايرن ميونخ مع لايبزيج، في الجولة الأولى من البوندسليجا، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

5 مشاهد منتظرة في لقاء بايرن ميونخ ولايبزيج بافتتاح الدوري الألماني

واستعرض موقع البوندسليجا 5 مشاهد منتظرة من لقاء افتتاح الموسم الجديد، جاءت على النحو التالي:

ظهور حامل اللقب

يظهر حامل لقب الدوري الألماني، فريق بايرن ميونخ، بطموحات جديدة هذا الموسم مع مدربه فينسنت كومباني، بعد استعادته عرش البوندسليجا في الموسم الماضي.

وسيفتقد بايرن لنجمه التاريخي توماس مولر، الذي رحل عن الفريق بعد كأس العالم للأندية، لكن كتيبة المدرب كومباني تمتلك المقومات لمواصلة النجاح، بعد الفوز مؤخرًا بكأس فرانز بيكنباور (السوبر الألماني) على حساب شتوتجارت.

أهداف مضمونة

تعد مواجهة بايرن ميونخ ولايبزيج مسرحًا دائمًا للأهداف، بعدما شهدت آخر 10 مباريات بين الفريقين في الدوري، بالإضافة إلى كأس السوبر، معدل 4.6 أهداف في المباراة الواحدة.

وكانت آخر مواجهة بينهما في الدوري الألماني، قد انتهت بالتعادل 3-3، مع هدف قاتل لصالح لايبزيج في الدقيقة 95 عن طريق يوسف بولسن.

دوافع الصفقات

تشهد مباراة اليوم ظهور عدة صفقات في صفوف الفريقين، تمتلك الدوافع اللازمة لإثبات ذاتها، وتقديم مستويات مميزة في الجولة الأولى من الدوري الألماني.

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء متسلحًا بجوناثان تاه الذي أصبح الشريك الرئيسي لدايوت أوباميكانو في قلب الدفاع، بالإضافة للجناح الكولومبي لويس دياز، الذي وضع بصمته سريعًا مع العملاق البافاري، بتسجيله هدفًا في شباك شتوتجارت، أهدى فريقه اللقب الأول هذا الموسم.

بايرن ميونخ يتوج بالسوبر الألماني بثنائية كين ودياز أمام شتوتجارت

وفي المقابل ضمّ لايبزيج مواهب جديدة، لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، عقب احتلاله المركز السابع، حيث تعاقد مع إيزيكيل بانزوزي، رومولو، يوهان باكايوكو ويان ديوماندي، بالإضافة للمدير الفني الجديد أولي فيرنر.

مواجهة تكتيكية خاصة

منح الموسم الأول لفينسنت كومباني انطباعات جيدة عن طريقة لعبه، وقدم فريقه مستويات هجومية مميزة، أشاد بها لاعبو بايرن أنفسهم.

وفي المقابل شهدت فترة أولي فيرنر مع ناديه السابق فيردر بريمن تطورًا واضحًا، ليصنف كأحد أفضل المدربين في الدوري، على صعيد الاستحواذ مع دمج ذلك بالتمريرات المباشرة بين الحين والآخر، ومع ارتفاع مستوى لاعبي لايبزيج فهذا قد يعد بمواجهة مميزة على الصعيد التكتيكي.

قمة جديدة

لا يعتبر لايبزيج منافسًا تقليديًا لنادي بايرن ميونخ، لكن مواجهات الفريقين في السنوات الأخيرة اكتسبت نكهة خاصة في الدوري الألماني.

وحرم لايبزيج بايرن ميونخ من حسم الدوري الألماني في مواجهة الفريقين خلال الموسم الماضي، قبل تتويجه باللقب لاحقًا.

رومينيجه: الرواتب في بايرن ميونخ عالية للغاية.. وانظروا إلى تجربة باريس سان جيرمان

وأصبحت مباراة بايرن ميونخ ولايبزيج بمثابة قمة جديدة في البوندسليجا، خلال السنوات الماضية.

بطاقة المباراة

الحدث: الجولة الأولى من الدوري الألماني

اللقاء: بايرن ميونخ ضد لايبزيج

الموعد: الجمعة 22 أغسطس

التوقيت: 9:30 مساءً

الملعب: أليانز أرينا

القناة الناقلة: MBC1

المعلق: أحمد النفيسة

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا