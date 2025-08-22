أعلن البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، التشكيل الرسمي لمواجهة لايبزيج، مساء اليوم الجمعة، في افتتاح الدوري الألماني لموسم 2025-2026.

ويستضيف بايرن ميونخ - بطل الموسم الماضي- نظيره لايبزيج على ملعب أليانز أرينا في التاسعة والنصف مساء اليوم في انطلاق الدوري الألماني.

طالع مباريات الجولة الأولى في الدوري الألماني من هنا

بايرن ميونخ ضد لايبزيج

يعتمد بايرن ميونخ على لويس دياز وهاري كين ومايكل أوليسي في قيادة الهجوم ضد لايبزيج.

وجاء تشكيل بايرن ميونخ ضد لايبزيج على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لايمر - أوباميكانو - جوناثان تاه - جوسيب ستانيشيتش

خط الوسط: كيميش - ليون جورتسيكا - جنابري

خط الهجوم: مايكل أوليسي - هاري كين - لويس دياز.

صفقات بايرن ميونخ ولايبزيج

يظهر حامل لقب الدوري الألماني، فريق بايرن ميونخ، بطموحات جديدة هذا الموسم مع مدربه فينسنت كومباني، بعد استعادته عرش البوندسليجا في الموسم الماضي.



وسيفتقد بايرن لنجمه التاريخي توماس مولر، الذي رحل عن الفريق بعد كأس العالم للأندية، لكن كتيبة المدرب كومباني تمتلك المقومات لمواصلة النجاح، بعد الفوز مؤخرًا بكأس (السوبر الألماني) على حساب شتوتجارت.



ويدخل بايرن اللقاء متسلحًا بجوناثان تاه الذي أصبح الشريك الرئيسي لدايوت أوباميكانو في قلب الدفاع، بالإضافة للجناح الكولومبي لويس دياز، الذي وضع بصمته سريعًا مع العملاق البافاري، بتسجيله هدفًا في شباك شتوتجارت، أهدى فريقه اللقب الأول هذا الموسم.



وفي المقابل ضمّ لايبزيج مواهب جديدة، لتعويض خيبة أمل الموسم الماضي، عقب احتلاله المركز السابع، حيث تعاقد مع إيزيكيل بانزوزي، رومولو، يوهان باكايوكو ويان ديوماندي، بالإضافة للمدير الفني الجديد أولي فيرنر.