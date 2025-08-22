المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بالموسم الـ20.. نوير يكتب التاريخ في الدوري الألماني

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

08:56 م 22/08/2025
مانويل نوير

مانويل نوير

حقق حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، رقما تاريخيا في الدوري الألماني "بوندسليجا".

نوير يشارك أساسيا في مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني هذا الموسم (2025-2026).

أرقام محمد صلاح ضد نيوكاسل يونايتد

رقم تاريخي لمانويل نوير

بهذا يسجل الحارس صاحب الـ39 عاما حضوره في دوري الدرجة الأولى الألماني للموسم الـ20، لينضم إلى قائمة مميزة.

ووفقا لإحصائيات "أوبتا" بات نوير رابع لاعب يشارك في 20 نسخة مختلفة من بوندسليجا، بعد كلاوس فيشتل، وأوليفر كان، وكلاوديو بيزارو.

أموريم يفتح الباب أمام عودة لاعبي يونايتد "المهمشين"

جدير بالذكر أن فيشتل، مدافع فيردر بريمن وشالكه السابق، شارك في 22 نسخة، بينما سجل كلا من أوليفر كان وكلاوديو بيزارو نجمي بايرن ميونخ السابقين، في 20 موسما.

وكان نوير قد بدأ مشواره في الدوري الألماني في 2005-2006، وشارك في 6 نسخ من الدوري الألماني مع شالكه، فريقه السابق، بينما سيكون الموسم الحالي هو الـ14 له مع بايرن ميونخ، منذ 2011-2012.

وخاض الحارس المخضرم 523 مباراة في الدوري الألماني، استقبل خلالها 442 هدفا، وحقق اللقب 12 مرة كلها مع بايرن.

خطر بلجيكي يهدد بقاء أونانا مع مانشستر يونايتد

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني مانويل نوير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg