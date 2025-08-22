بالموسم الـ20.. نوير يكتب التاريخ في الدوري الألماني

حقق حارس المرمى المخضرم مانويل نوير، قائد بايرن ميونخ، رقما تاريخيا في الدوري الألماني "بوندسليجا".

نوير يشارك أساسيا في مباراة بايرن ميونخ ضد لايبزيج في افتتاح الدوري الألماني هذا الموسم (2025-2026).

رقم تاريخي لمانويل نوير

بهذا يسجل الحارس صاحب الـ39 عاما حضوره في دوري الدرجة الأولى الألماني للموسم الـ20، لينضم إلى قائمة مميزة.

ووفقا لإحصائيات "أوبتا" بات نوير رابع لاعب يشارك في 20 نسخة مختلفة من بوندسليجا، بعد كلاوس فيشتل، وأوليفر كان، وكلاوديو بيزارو.

جدير بالذكر أن فيشتل، مدافع فيردر بريمن وشالكه السابق، شارك في 22 نسخة، بينما سجل كلا من أوليفر كان وكلاوديو بيزارو نجمي بايرن ميونخ السابقين، في 20 موسما.

وكان نوير قد بدأ مشواره في الدوري الألماني في 2005-2006، وشارك في 6 نسخ من الدوري الألماني مع شالكه، فريقه السابق، بينما سيكون الموسم الحالي هو الـ14 له مع بايرن ميونخ، منذ 2011-2012.

وخاض الحارس المخضرم 523 مباراة في الدوري الألماني، استقبل خلالها 442 هدفا، وحقق اللقب 12 مرة كلها مع بايرن.

