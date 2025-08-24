أثارت أسرة بيلينجهام، الفوضى في غرفة ملابس نادي بوروسيا دورتموند، بعدما ظهر الأب مارك غاضبًا من أجل ابنه جوب، بحسب ما ذكرت تقارير صحفية ألمانية، اليوم الأحد.

واكتفى دورتموند بالتعادل مع سان باولي في افتتاحية منافسات الدوري الألماني هذا الموسم، في مباراة شهدت تسجيل 6 أهداف.

عائلة بيلينجهام تثير الفوضى في دورتموند

خاض جوب -الشقيق الأصغر لجود بيلينجهام- أمام سان باولي، مباراته الأولى في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند.

وبدأ البالغ من العمر 19 عامًا أساسيًا في خط وسط بوروسيا دورتموند أمام سان باولي، لكن أمسيته الأولى لم تكن جيدة على الإطلاق، إذ استبدله المدرب نيكو كوفاتش بين الشوطين.

أب غاضب من أجل ابنه

شاهدت أسرة بيلينجهام بحسب صحيفة بيلد الألمانية، مباراة بوروسيا دورتموند أمام سان باولي من المدرجات، إذ ظهر الوالدان في ملعب ميلرنتور ستاديون لدعم جوب، أملًا في أن يحقق الولد الصغير نجاحات مشابهة لما فعل شقيقه الأكبر جود.

واستاء والد بيلينجهام من استبدال ابنه في وقت مبكر، ليقتحم غرفة ملابس دورتموند، حيث دخل في نقاش حاد مع المدير الرياضي سيباستيان كييل، وفق ما ذكرته شبكة سكاي في نسختها الألمانية.

وأكدت الشبكة أن رجال الأمن هم من سمحوا لوالد بيلينجهام بالدخول إلى غرفة ملابس دورتموند.

ردود رسمية

بدا المدير الرياضي كييل غير راض عن تصرف والد بيلينجهام، إذ قال في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: "غرفة الملابس مخصصة لنا نحن اللاعبين والمدربين والمديرين، وليس للعائلات.. لن يتكرر هذا الأمر، وأبلغنا الجميع بذلك".

وتواصلت ردود الأفعال الرسمية في دورتموند، لكن لارس ريكن الذي يشغل منصب مدير الكرة كان أقل حدة في تعليقاته على واقعة والد بيلينجهام، بقوله في تصريحات نشرتها شبكة سكاي: "لدينا علاقة ثقة مع عائلته، بنيناها على مدار سنوات".

وأضاف: "والد جوب بيلينجهام تحدث بشكل عاطفي بالفعل مع كييل، لكن بسبب العلاقة الوثيقة، لم يسبب الأمر أي مشكلة في دورتموند".

وأتم مستفيضًا: "سنحرض لاحقًا على أن يكون دخول غرفة الملابس مخصصًا فقط للاعبين والمدربين وبعض المسؤولين حتى لا نجد أنفسنا في موقف يستدعي التعليق على مثل هذه الأخبار.. لكن اليوم الأمر انتهى تمامًا، ولا توجد أي دراما".

يشار إلى أن مارك بيلينجهام هو من يدير أعمال جوب وجود، كما كان لاعب كرة قدم، لكنه لعب في مستوى أقل مع فرق درجات ثالثة في إنجلترا بين 1994 و2019، كما كان مهاجمًا صريحًا.

ويأمل جوب في السير على خطى جود بيلينجهام الذي لعب كذلك لدورتموند بين 2020 و2023 قبل انتقاله إلى ريال مدريد.