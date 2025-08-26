"إصابة سابقة".. بونيفاس يكشف سبب فشل انتقاله إلى ميلان

كشف المهاجم النيجيري فيكتور بونيفاس، لاعب باير ليفركوزن الألماني، سبب فشل صفقة انتقاله إلى ميلان الإيطالي، مؤكدا أن إصاباته السابقة في الركبة كانت خلف عدم تجاوزه الفحص الطبي.

وكان صاحب الـ24 عاما يتحضر لوضع اللمسات الأخيرة على انتقاله من ليفركوزن إلى ميلان، لكنه لم يتجاوز الفحص الطبي الروتيني الذي خضع له الأسبوع الماضي.

وأفادت التقارير بأن النادي اللومباردي توصل إلى اتفاق مع ليفركوزن لضم المهاجم النيجيري على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل 5 ملايين يورو، مع خيار التعاقد معه نهائيا بعد انتهاء الإعارة مقابل 24 مليون يورو.

وبحسب تقارير نيجيرية، فإن الصفقة لم تتم بعد الفحص الطبي الذي خضع له في ميلانو، وذلك بسبب مخاوف النادي الإيطالي من مدى تأثير الإصابات السابقة على أداء المهاجم النيجيري، لاسيما خضوعه لعمليتين جراحتين في نفس الركبة من أجل معالجة قطع في الرباط الصليبي خلال مشواره مع بودو جليمت النروجي بين 2019 و2022.

وخلال بث مباشر، أقر بونيفاس بحسب ما نقلت صحيفة "بانش" النيجيرية بتأثير الإصابات المتكررة على مسيرته، مستذكرا كيف أن إصابته المتكررة في الرباط الصليبي في وقت سابق من مسيرته جعلته يتساءل عما إذا كان سيستمر في اللعب أصلا، لاسيما أن الإصابة الثانية تزامنت مع وفاة والدته.

وأضاف: "استسلمت في مرحلة ما، عندما كان الآخرون يلعبون كرة القدم، كنت أعمل جاهدا على العودة، بعد إصابتي الثانية في الرباط الصليبي الأمامي، لم أرغب حتى في اللعب مرة أخرى بسبب ألم الإصابة الأولى وما مررت به في الثانية".

وأوضح الدولي النيجيري معاناته أيضا خارج الملعب بقوله: "فقدت والدتي أيضا في ذلك الوقت".

وعن كواليس صفقة ميلان قال: "لم تنجح هذه الخطوة بسبب إصاباتي السابقة، تعرضت لإصابة في الركبة مرتين في ساقي اليمنى".

بونيفاس انضم إلى ليفركوزن في صيف 2023 قادما من يونيون سان جلواز البلجيكي، ويمتد عقده الحالي حتى 2028.

وشارك بونيفاس في 27 مباراة مع ليفركوزن بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 11 هدفا وصنع هدفين.

