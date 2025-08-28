كشف لوكاس فاسكيز عن نصيحة تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد بشأن الانضمام إلى باير ليفركوزن الألماني.

وكان باير ليفركوزن أعلن يوم الثلاثاء الماضي التعاقد مع لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد الإسباني السابق، ويستمر بعقد يمتد حتى عام 2027.

وقال فاسكيز في تصريحات عبر الموقع الرسمي لباير ليفركوزن: "أحببت كرة القدم منذ صغري، ولطالما تابعتُ جميع الدوريات الأوروبية، عندما انتهى مسيرتي في مدريد، كنتُ أعرف أنني أرغب في مواصلة اللعب على مستوى عالٍ".

وأضاف: "كنتُ منفتحًا على العديد من الخيارات، والآن اخترتُ خيارًا جيدًا جدًا".

وأكمل: "يتطلب الدوري الألماني جهدًا بدنيًا أكبر من الدوري الإسباني، أجواء الملاعب الألمانية رائعة دائمًا، وأتطلع للعب أمام جماهيرنا، أود الاستمتاع بكل ما يتعلق بكرة القدم الألمانية".

وتابع: "أجريت محادثات مع تشابي ألونسو، وتوني كروس، وداني كارفاخال، أخبروني بالكثير من الإيجابيات عن باير ليفركوزن، ونصحوني بالانتقال، وقالوا إن أجواء النادي ودية للغاية، لذلك، كان هذا خيارًا كنت أرغب بشدة في استغلاله، لذلك، أتطلع بالفعل للتعرف على الثقافة الألمانية، أعتقد أنها ستكون مغامرة رائعة هنا في ألمانيا".