كلام فى الكورة
رومانو: توتنهام يتوصل لاتفاق مع لايبزيج لضم سيمونز

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:12 ص 29/08/2025
سيمونز

تشافي سيمونز لاعب لايبزيج

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عن توصل نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، لاتفاق مع نظيره لايبزيج الألماني، بشأن صفقة التعاقد مع لاعب خط الوسط الهولندي تشافي سيمونز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

توتنهام يتفق على ضم سيمونز مقابل 60 مليون يورو

وكتب رومانو عبر حسابه على منصة إكس: "توتنهام يتفق مع آر بي لايبزيج على قيمة 60 مليون يورو لضم تشافي سيمونز".

صراع لندني على ضم سيمونز

وتابع: "تم قبول العرض، ووافق عليه النادي بعد أن أرسل توتنهام عرضًا رسميًا بتشجيع من اللاعب".

وأكمل: "يريد توتنهام إتمام الصفقة اليوم، وكذلك من جانب اللاعب، بالإضافة إلى الفحص الطبي خلال الساعات القادمة".

وشارك سيمونز الذي يلعب في مباراتين فقط مع افتتاح الموسم الجديد بألمانيا، حيث سجل هدفًا وصنع آخر في الكأس.

أرقام تشافي سيمونز مع لايبزيج ومنتخب هولندا

وفي الموسم الماضي، خاض صاحب الـ 22 عاماًا، 33 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 11 هدفًا، وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.

ولعب سيمونز 28 مباراة دولية مع المنتخب الهولندي، سجل خلالها 5 أهداف، وصنع 4 آخرين.

ويبحث توتنهام عن تعزيز صفوفه بصفقة هجومية، بعدما فشل في التعاقد مع إيزي، الذي انتقل لغريمه أرسنال قادمًا من فريق كريستال بالاس. 

للتعرف على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

توتنهام هوتسبر
توتنهام هوتسبر
أخبار إحصائيات
توتنهام تشافي سيمونز لايبزيج

