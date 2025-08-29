المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دورتموند يضم البرتغالي فابيو سيلفا حتى 2030

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:55 م 29/08/2025
فابيو سيلفا

فابيو سيلفا

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح اليوم.

بوروسيا دورتموند يعزز هجومه بضم فابيو سيلفا

ويبلغ سيلفا من العمر 23 عامًا، وسبق له تمثيل المنتخبات السنية للبرتغال بداية من منتخب تحت 15 عامًا وصولًا إلى منتخب تحت 21 عامًا، كما شارك مؤخرًا مع الفريق الأول.

دورتموند يعلن تمديد عقد مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش

وكان اللاعب قد انتقل إلى وولفرهامبتون في عمر 18 عامًا قادمًا من بورتو البرتغالي، وخاض مع الفريق 72 مباراة رسمية سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وخلال الموسم الماضي، لعب سيلفا معارًا إلى لاس بالماس الإسباني، حيث تألق بتسجيل 10 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

تصريحات سيلفا بعد الانضمام إلى دورتموند

وأعرب المهاجم البرتغالي عن سعادته بالانضمام إلى دورتموند، قائلاً: "التوقيع مع نادٍ مثل بوروسيا دورتموند أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "أعرف أن النادي يتمتع بجماهير شغوفة وقاعدة عريضة في أوروبا، وأشعر بالفخر كوني جزءًا منه الآن، أتطلع للتأقلم سريعًا وتقديم أفضل ما لدي من أجل نجاح الفريق".

للاطلاع على جدول مباريات اليوم اضغط هنا

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بوروسيا دورتموند فابيو سيلفا وولفرهامبتون انتقالات صيفية البوندسليجا نادي بورتو لاس بالماس

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg