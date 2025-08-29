دورتموند يضم البرتغالي فابيو سيلفا حتى 2030

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني تعاقده مع المهاجم البرتغالي فابيو سيلفا قادمًا من وولفرهامبتون الإنجليزي، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2030، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية بنجاح اليوم.

بوروسيا دورتموند يعزز هجومه بضم فابيو سيلفا

ويبلغ سيلفا من العمر 23 عامًا، وسبق له تمثيل المنتخبات السنية للبرتغال بداية من منتخب تحت 15 عامًا وصولًا إلى منتخب تحت 21 عامًا، كما شارك مؤخرًا مع الفريق الأول.

وكان اللاعب قد انتقل إلى وولفرهامبتون في عمر 18 عامًا قادمًا من بورتو البرتغالي، وخاض مع الفريق 72 مباراة رسمية سجل خلالها 5 أهداف وصنع 6 آخرين.

وخلال الموسم الماضي، لعب سيلفا معارًا إلى لاس بالماس الإسباني، حيث تألق بتسجيل 10 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة في 24 مباراة.

تصريحات سيلفا بعد الانضمام إلى دورتموند

وأعرب المهاجم البرتغالي عن سعادته بالانضمام إلى دورتموند، قائلاً: "التوقيع مع نادٍ مثل بوروسيا دورتموند أمر مميز للغاية بالنسبة لي".

وأضاف: "أعرف أن النادي يتمتع بجماهير شغوفة وقاعدة عريضة في أوروبا، وأشعر بالفخر كوني جزءًا منه الآن، أتطلع للتأقلم سريعًا وتقديم أفضل ما لدي من أجل نجاح الفريق".

