المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة جاكسون

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

01:32 ص 30/08/2025
نيكولاس جاكسون

نيكولاس جاكسون

بات نادي بايرن ميونخ الألماني قريبا من حسم صفقة التعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لتقارير صحفية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة، تزامنا مع وجود اهتمام باللاعب من نيوكاسل وأستون فيلا.

يأتي ذلك بعدما تقدم بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني بعرض هذا الأسبوع، لاستعارة جاكسون، مع خيار الشراء.

من جانبه يحرص اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على الانتقال إلى بايرن، بعدما تم إبلاغه بأنه ليس لديه مستقبل مع تشيلسي.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو، وليام دياب هذا الصيف حيث سيكونان بديلين لجاكسون.

جدير بالذكر أن جاكسون انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من فياريال الإسباني مقابل 37 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2033.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 37 مباراة مع "البلوز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

تشيلسي بايرن ميونخ نيكولاس جاكسون

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg