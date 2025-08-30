بايرن ميونخ يقترب من حسم صفقة جاكسون

بات نادي بايرن ميونخ الألماني قريبا من حسم صفقة التعاقد مع السنغالي نيكولاس جاكسون، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفقا لتقارير صحفية.

وأشارت شبكة "سكاي سبورتس" بنسختها الألمانية إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة، تزامنا مع وجود اهتمام باللاعب من نيوكاسل وأستون فيلا.

يأتي ذلك بعدما تقدم بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني بعرض هذا الأسبوع، لاستعارة جاكسون، مع خيار الشراء.

من جانبه يحرص اللاعب البالغ من العمر 24 عاما على الانتقال إلى بايرن، بعدما تم إبلاغه بأنه ليس لديه مستقبل مع تشيلسي.

وتعاقد تشيلسي مع جواو بيدرو، وليام دياب هذا الصيف حيث سيكونان بديلين لجاكسون.

جدير بالذكر أن جاكسون انضم إلى تشيلسي في صيف 2023 قادما من فياريال الإسباني مقابل 37 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي حتى 2033.

وشارك اللاعب صاحب الـ24 عاما في 37 مباراة مع "البلوز" بمختلف المسابقات الموسم الماضي، سجل خلالها 13 هدفا وقدّم 6 تمريرات حاسمة.