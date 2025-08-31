المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دورتموند يسحق يونيون برلين بثلاثية في الدوري الألماني

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:20 م 31/08/2025
احتفال لاعبو فريق بوروسيا دورتموند

احتفال لاعبو فريق بوروسيا دورتموند أمام يونيو برلين

حقق نادي بوروسيا دورتموند، فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه يونيون برلين، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب السيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني.

جيراسي يقود دورتموند لإسقاط يونيون برلين في البوندسليجا

وتفوق دورتموند بفضل تألق مهاجمه سيرهو جيراسي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 44 و58، قبل أن يختتم فيليكس نميشا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وحقق دورتموند انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع عدة أندية في صدارة جدول الترتيب.

بعد سيناريو مثير ضد أوجسبورج.. بايرن ميونخ يستعيد صدارة الدوري الألماني

ماينز يسقط فولفسبورج بفخ التعادل في الدوري الألماني

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، خطف فريق ماينز تعادلًا قاتلًا خارج ملعبه مع نظيره فولفسبورج، بهدف لكل فريق.

وسجل آرون زينتر هدف التقدم لصالح فولفسبورج في الدقيقة 9، قبل أن يدرك ماينز التعادل في الدقيقة 89، من ركلة جزاء سجلها ناديم أميري.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد نادي ماينز نقطته الأولى هذا الموسم في البوندسليجا.

مباراة بروسيا دورتموند القادمة
الدوري الألماني بوروسيا دورتموند جيراسي

