دورتموند يسحق يونيون برلين بثلاثية في الدوري الألماني

حقق نادي بوروسيا دورتموند، فوزًا ساحقًا على حساب ضيفه يونيون برلين، بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي أقيم على أرضية ملعب السيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الأسبوع الثاني من الدوري الألماني.

جيراسي يقود دورتموند لإسقاط يونيون برلين في البوندسليجا

وتفوق دورتموند بفضل تألق مهاجمه سيرهو جيراسي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين 44 و58، قبل أن يختتم فيليكس نميشا ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 81 من عمر اللقاء.

وحقق دورتموند انتصاره الثاني على التوالي، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بالتساوي مع عدة أندية في صدارة جدول الترتيب.

وفي إطار منافسات الجولة ذاتها، خطف فريق ماينز تعادلًا قاتلًا خارج ملعبه مع نظيره فولفسبورج، بهدف لكل فريق.

وسجل آرون زينتر هدف التقدم لصالح فولفسبورج في الدقيقة 9، قبل أن يدرك ماينز التعادل في الدقيقة 89، من ركلة جزاء سجلها ناديم أميري.

ورفع فولفسبورج رصيده إلى 4 نقاط، بينما حصد نادي ماينز نقطته الأولى هذا الموسم في البوندسليجا.