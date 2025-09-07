حظي المدافع الألماني ماتس هوملز بتكريم خاص من الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الأحد، قبل مباراة المنتخب الألماني أمام إيرلندا الشمالية في تصفيات كأس العالم 2026.

وتسلم هوملز، المتوج مع الماكينات بلقب كأس العالم 2014 في البرازيل، لوحة تذكارية كبيرة تضم صورًا من مسيرته الكروية، من رئيس الاتحاد بيرند نويندورف والمدير الرياضي رودي فولر.

وشهدت مدرجات ملعب كولونيا لافتة ضخمة كُتب عليها: "مبدع، متميز، ملتزم، قوي"، فيما هتف آلاف الجماهير باسمه، كما ظهرت على شاشات الملعب عبارة "شكرًا لك يا ماتس".

وكان هوملز (36 عامًا) قد أعلن اعتزاله في مايو الماضي بعد مشواره الأخير مع روما الإيطالي، تاركًا خلفه مسيرة حافلة تُوج خلالها بخمسة ألقاب في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند (2011، 2012) وبايرن ميونخ (2017، 2018، 2019).