كلام فى الكورة
ما زال بدون نادٍ.. هل ينقذ فولفسبورج مسيرة إريكسن؟

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

07:46 م 10/09/2025
إريكسن

كريستيان إريكسن

اقترب نادي فولفسبورج الألماني من التعاقد مع الدنماركي كريستيان إريكسن نجم مانشستر يونايتد السابق.

ويبقى إريكسن -33 عاما- لاعبًا حرًا لا يرتبط مع أي ناد منذ انتهاء تعاقده مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم الماضي.

سجل في مباراته الأخيرة.. إريكسن يودّع مانشستر يونايتد رسميًا

ويتدرب اللاعب الدنماركي حاليا مع نادي مالمو السويدي، للحفاظ على لياقته البدنية.

ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية أن فولفسبورج يسعى لضم كريستيان إريكسن في صفقة مجانية.

وتعرض إريكسن لسكتة قلبية خلال بطولة أمم أوروبا في 2021، واحتاج إلى إنعاش على أرض الملعب.

وبعد التعافي من هذه الأزمة، وقع عقدا مع برينتفورد قبل أن ينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2022.

ولم يتواجد كريستيان إريكسن في قائمة منتخب الدنمارك هذا الشهر لخوض مباراتين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

طالع ترتيب الدوري الألماني من هنا

 

 

مانشستر يونايتد فولفسبورج إريكسن

