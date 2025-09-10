أعلن نادي فولفسبورج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

إريكسن صاحب الـ33 عامًا انضم إلى فولفسبورج مجانًا، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

إريكسن إلى فولفسبورج

كشف فولفسبورج عبر موقعه الرسمي توقيع إريكسن على عقد لمدة موسمين، أي حتى يونيو 2027.

وأوضح فولفسبورج أن إريكسن القادم من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر سيرتدي القميص رقم 24 في تجربته الأولى على الإطلاق في بوندسليجا.

وقال سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لفولفسبورج: "نحن سعداء جدًا بظهور هذه الفرصة بشكل مفاجئ.. بانضمام إريكسن، نحصل على لاعب عاش كل شيء على أعلى مستوى، لديه خبرة كبيرة وجودة فنية وشخصية ستمنع اللاعبين الشباب دفعة مهمة".

وشدد المدير الرياضي لفولفسبورج على أن إريكسن سيصبح قائدًا آخر بجانب المخضم ماكس أرنولد.

ويملك كريستيان إريكسن خبرة كبيرة في مسيرته مع كرة القدم، نجح خلالها في حصد 6 ألقاب مع أندية أياكس وإنتر ومانشستر يونايتد على الترتيب، علمًا بأن أفضل فتراته كانت مع توتنهام هوتسبير.