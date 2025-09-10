المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

التجربة الألمانية الأولى.. إريكسن لاعبا لفولفسبورج حتى 2027

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:04 م 10/09/2025
إريكسن

إريكسن إلى فولفسبورج

أعلن نادي فولفسبورج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، نجاحه في الحصول على خدمات اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن بعقد يمتد حتى يونيو 2027.

إريكسن صاحب الـ33 عامًا انضم إلى فولفسبورج مجانًا، بعد أن أصبح لاعبًا حرًا هذا الصيف.

إريكسن إلى فولفسبورج

كشف فولفسبورج عبر موقعه الرسمي توقيع إريكسن على عقد لمدة موسمين، أي حتى يونيو 2027.

وأوضح فولفسبورج أن إريكسن القادم من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر سيرتدي القميص رقم 24 في تجربته الأولى على الإطلاق في بوندسليجا.

وقال سيباستيان شيندزيلورز، المدير الرياضي لفولفسبورج: "نحن سعداء جدًا بظهور هذه الفرصة بشكل مفاجئ.. بانضمام إريكسن، نحصل على لاعب عاش كل شيء على أعلى مستوى، لديه خبرة كبيرة وجودة فنية وشخصية ستمنع اللاعبين الشباب دفعة مهمة".

وشدد المدير الرياضي لفولفسبورج على أن إريكسن سيصبح قائدًا آخر بجانب المخضم ماكس أرنولد.

ويملك كريستيان إريكسن خبرة كبيرة في مسيرته مع كرة القدم، نجح خلالها في حصد 6 ألقاب مع أندية أياكس وإنتر ومانشستر يونايتد على الترتيب، علمًا بأن أفضل فتراته كانت مع توتنهام هوتسبير.

 

مباراة فولفسبورج القادمة
فولفسبورج كريستيان إريكسن

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

