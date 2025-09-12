تحدث نيكولاس جاكسون مهاجم بايرن ميونخ، عن انضمامه إلى الفريق البافاري.

وشهدت صفقة انتقال جاكسون إلى بايرن ميونخ، التعثر في اللحظات الأخيرة من سوق الانتقالات.

وقال جاكسون خلال المؤتمر الصحفي: "هناك دائمًا تغييرات في كرة القدم، ماكس والمدرب كانا يرغبان بي بشدة، كلاعب، تتمنى أن تكون في المكان الذي تريده، لطالما تابعت بايرن ميونيخ، أنا متحمس جدًا وأتطلع بشوق للبدء".

وأضاف: "وظيفتي هي اللعب والمساعدة في تحقيق الفوز، ليس عدد المباريات هو محور اهتمامي، أريد تحقيق إنجازات عظيمة مع النادي".

وتابع:"سنلعب ضد تشيلسي والعديد من الأصدقاء يوم الأربعاء، أتطلع لرؤيتهم مجددًا وأريد الفوز في المباراة".

وشدد: "هدفي هو تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لمساعدة الفريق."

حول الاختلافات بين اللعب في ألمانيا وإنجلترا وإسبانيا: "لا أعرف الفرق بعد. ربما بعد غد. لقد لعبت في إسبانيا وإنجلترا، وربما ألعب هنا لأول مرة غدًا".

وواصل: "كانت لحظات صعبة، لكنني كنت واثقًا جدًا من قدرتي على البقاء هنا، فهذا هو المكان الذي أردتُ المجيء إليه، لقد تحدثتُ بالفعل مع المدرب ومسؤولي النادي، أنا سعيدٌ جدًا بوجودي هنا".

وأتم: "أنا لاعب رقم تسعة، وأستطيع أيضًا اللعب كمهاجم ثانٍ، كل ما أريده هو مساعدة الفريق".