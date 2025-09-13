دورتموند وكولن يتقاسمان صدارة البوندسليجا مؤقتًا

سيطر فريقا بوروسيا دورتموند وكولن على صدارة الدوري الألماني (البوندسليجا) بشكل مؤقت، بعد نتائج قوية في الجولة الثالثة، التي أقيمت اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.

دورتموند وكولن يهيمنان على القمة

وحقق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 2-0، فيما خطف كولن تعادلًا مثيرًا بنتيجة 3-3 من مضيفه فولفسبورج في مباراة دراماتيكية.

وبهذه النتائج، رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليتقاسما المركز الأول، متقدمين بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب بايرن ميونخ، الذي يواجه هامبورج لاحقًا اليوم.

وفي باقي مباريات الجولة، حقق لايبزج انتصارًا صعبًا على مضيفه ماينز بنتيجة 1-0، بينما تغلب فرايبورج على ضيفه شتوتجارت 3-1. كما فاز هوفنهايم على مضيفه يونيون برلين بنتيجة 4-2 في مباراة مليئة بالأهداف.

