المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
بيراميدز

بيراميدز

- -
21:00
أوكلاند سيتي

أوكلاند سيتي

الدوري المصري
إنبي

إنبي

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
بيرنلي

بيرنلي

- -
16:00
ليفربول

ليفربول

بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
إيران

إيران

- -
08:30
مصر

مصر

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
برشلونة

برشلونة

- -
22:00
فالنسيا

فالنسيا

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
18:15
لانس

لانس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

دورتموند وكولن يتقاسمان صدارة البوندسليجا مؤقتًا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:57 م 13/09/2025
احتفال لاعبو فريق بوروسيا دورتموند

بوروسيا دورتموند

سيطر فريقا بوروسيا دورتموند وكولن على صدارة الدوري الألماني (البوندسليجا) بشكل مؤقت، بعد نتائج قوية في الجولة الثالثة، التي أقيمت اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.

دورتموند وكولن يهيمنان على القمة

وحقق بوروسيا دورتموند فوزًا مستحقًا على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 2-0، فيما خطف كولن تعادلًا مثيرًا بنتيجة 3-3 من مضيفه فولفسبورج في مباراة دراماتيكية.

وبهذه النتائج، رفع الفريقان رصيدهما إلى 7 نقاط، ليتقاسما المركز الأول، متقدمين بفارق نقطة واحدة عن حامل اللقب بايرن ميونخ، الذي يواجه هامبورج لاحقًا اليوم.

وفي باقي مباريات الجولة، حقق لايبزج انتصارًا صعبًا على مضيفه ماينز بنتيجة 1-0، بينما تغلب فرايبورج على ضيفه شتوتجارت 3-1. كما فاز هوفنهايم على مضيفه يونيون برلين بنتيجة 4-2 في مباراة مليئة بالأهداف.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

بايرن ميونخ دورتموند فولفسبورج كولن لايبزج فرايبورج البوندسليجا هايدنهايم هوفنهايم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة إنبي والأهلي في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg