فيردر بريمن يكتسح مونشنجلادباخ.. وانتصار سانت باولي في بوندسليجا

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:46 م 14/09/2025
فيردر بريمن

لاعبو فريق فيردي بريمن

حقق فريق فيردر بريمن انتصارًا كبيرًا خارج ملعبه على حساب بوروسيا مونشنجلادباخ، كما انتصر سانت باولي ضمن منافسات بطولة الدوري الألماني الممتاز.

نتائج مباريات الدوري الألماني

مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ ضد فيردر بريمن، انتهت بفوز الضيوف بنتيجة ثقيلة (0-4)، الذي حقق أول انتصار هذا الموسم في البوندسليجا.

وافتتح صامويل جيرمان النتيجة في الدقيقة 15، وعزز التقدم ينس ستاج بالدقيقة 26، وأضاف رومانو شميد من علامة الجزاء في الدقيقة 74، واختتم الرباعية جاستن نجينماه بحلول الدقيقة 81.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 4 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد بوروسيا مونشنجلادباخ عند نقطة واحدة بالمركز الـ16 في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

بينما في مباراة أخرى، فاز سانت باولي على أوجسبورج (2-1)، ورفع رصيده إلى 7 نقاط، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب البوندسليجا.

وتقدم أوجسبورج في النتيجة عن طريق فابيان ريدر بالدقيقة 16، لكن سانت باولي عاد وأدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بتوقيع أندرياس هونتوندجي، ثم أحرز دانيل سيناني هدف الفوز في الدقيقة 77.

وتجمد رصيد أوجسبورج عند 3 نقاط، ليحتل المركز الـ11 في جدول ترتيب الدوري الألماني.

مباراة فيردر بريمن القادمة
الدوري الألماني فيردر بريمن بوروسيا مونشنجلادباخ سانت باولي

