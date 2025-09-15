أعلن نادي بروسيا مونشنجلادباخ، إقالة مدربه جيراردو سيوني، من مهمته الفنية بعد تدهور النتائج التي صاحبت الفريق خلال الفترة الماضية، على أن يتولى يوجين بولانسكي، المسؤولية بشكل مؤقت.

إقالة مدرب بروسيا مونشنجلادباخ، فتحت الطريق أمام أورس فيشر، المتواجد ضمن المرشحين لقيادة الفريق، والذي دخل قائمة الخيارات في الوقت ذاته لخلافة خوسيه ريبييرو في الأهلي.

مرشح لتدريب الأهلي.. بيلد: أورس فيشر يدخل دائرة اهتمامات مونشنجلادباخ

إقالة سيوني

كشف نادي بروسيا مونشنجلادباخ، عن تولي يوجين بولانسكي، مدرب فريق تحت 23 سنة، المسؤولية بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

وقال رولاند فيركوس، المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ: "بعد أن قمنا بمراجعة بداية موسمنا بشكل مكثف، أصبح واضحًا لنا أن التغيير في منصب المدير الفني بات ضروريًا".

وأضاف: "بعد عشر مباريات في البوندسليجا من دون أي انتصار، لم يعد لدينا إيمان بإمكانية حدوث تحول مع جيراردو على رأس الجهاز الفني".

صحيفة سويسرية تتساءل.. هل يصبح أورس فيشر مدربًا للأهلي؟

فيشر ضمن اهتمامات مونشنجلادباخ

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن أورس فيشر دخل ضمن دائرة المرشحين لتدريب مونشنجلادباخ خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة عن وجود 6 مرشحين لتدريب النادي الألماني، في حال رحيل سيواني عن تدريب الفريق.

يأتي ذلك تزامنًا مع ارتباط أورس فيشر بتدريب النادي الأهلي، خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو.