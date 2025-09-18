المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للكرة الطائرة للرجال
مصر

مصر

0 3
08:30
تونس‎

تونس‎

الدوري المصري
الإسماعيلي

الإسماعيلي

- -
17:00
الزمالك

الزمالك

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
زد

زد

دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
نابولي

نابولي

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

الدوري المصري
مودرن سبورت

مودرن سبورت

- -
17:00
إنبي

إنبي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

أوباميكانو يؤكد مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

02:44 م 18/09/2025
أوباميكانو

أوباميكانو

أكد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، وجود مفاوضات مع النادي بخصوص تجديد عقده.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات لصحيفة بيلد: "أشعر بالراحة هنا، أنا سعيد، وكيل أعمالي يتحدث مع مسؤولي بايرن".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "المحادثات مستمرة، ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك، سنرى ما سيحدث".

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع أوباميكانو، على رأسها ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن أوباميكانو خاض 157 مباراة بقميص الفريق البافاري بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.

جدول مباريات اليوم 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني دايوت أوباميكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg