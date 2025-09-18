أوباميكانو يؤكد مفاوضات تجديد عقده مع بايرن ميونخ

أكد دايوت أوباميكانو، مدافع بايرن ميونخ الألماني، وجود مفاوضات مع النادي بخصوص تجديد عقده.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

وقال المدافع الفرنسي في تصريحات لصحيفة بيلد: "أشعر بالراحة هنا، أنا سعيد، وكيل أعمالي يتحدث مع مسؤولي بايرن".

وأتم تصريحاته في هذا الصدد بقوله: "المحادثات مستمرة، ليس هناك ما يقال أكثر من ذلك، سنرى ما سيحدث".

ويأتي ذلك بعدما كشفت تقارير إعلامية في الفترة الماضية عن اهتمام عدة أندية أوروبية بالتعاقد مع أوباميكانو، على رأسها ريال مدريد الإسباني.

جدير بالذكر أن أوباميكانو خاض 157 مباراة بقميص الفريق البافاري بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.

