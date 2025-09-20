فاز بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 أمام هوفنهايم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة هوفنهايم وبايرن ميونخ، على ملعب بريزيرو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني.

وسجل هاري كين 3 أهداف في رباعية بايرن ميونخ، في الدقيقة 44 و48 و77 من ركلة جزاء، فيما سجل سيرجي جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 9+90.

بينما جاء هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق فلاديمير كوفال.

بايرن ميوخ بالعلامة الكاملة

وحقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة في الدوري الألماني بالفوز في أول 4 مباريات.

بينما تلقى هوفنهايم الهزيمة في الدوري الألماني بعدما خاض 4 مباريات.

الهاتريك الثاني لهاري كين

وسجل هاري كين الهاتريك الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 6 في المركز الثامن.