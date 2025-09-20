المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

0 0
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

1 2
18:00
رين

رين

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري السعودي
النصر

النصر

- -
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

- -
21:45
ميلان

ميلان

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الألماني.. هاري كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح هوفنهايم

وسام محمد

كتب - وسام محمد

07:21 م 20/09/2025
هاري كين

هاري كين

فاز بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 أمام هوفنهايم، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة هوفنهايم وبايرن ميونخ، على ملعب بريزيرو، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الألماني.

وسجل هاري كين 3 أهداف في رباعية بايرن ميونخ، في الدقيقة 44 و48 و77 من ركلة جزاء، فيما سجل سيرجي جنابري الهدف الرابع في الدقيقة 9+90.

بينما جاء هدف هوفنهايم الوحيد في الدقيقة 82 عن طريق فلاديمير كوفال.

بايرن ميوخ بالعلامة الكاملة

وحقق بايرن ميونخ العلامة الكاملة في الدوري الألماني بالفوز في أول 4 مباريات.

بينما تلقى هوفنهايم الهزيمة في الدوري الألماني بعدما خاض 4 مباريات.

الهاتريك الثاني لهاري كين

وسجل هاري كين الهاتريك الثاني له في الدوري الألماني هذا الموسم.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 12 نقطة، بينما تجمد رصيد هوفنهايم عند النقطة 6 في المركز الثامن.

 

بايرن ميونخ الدوري الألماني هوفنهايم هاري كين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

