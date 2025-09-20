فاز لايبزيج بنتيجة 3-1 أمام كولن، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة لايبزيج وكولن، على ملعب ريد بول آرينا، في إطار منافسات الأسبوع الرابع.

وافتتح أسان أويدراوجو التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل يان ثيلمان لـ كولن في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل رومولو كاردوسو الهدف الثاني لـ لايبزيج في الدقيقة 44، قبل أن يضيف ديفيد راوم الهدف الثالث في الدقيقة 45+4.

وحقق لايبزيج الانتصار الثالث في الدوري الألماني هذا الموسم، من أصل 4 مباريات، بينما تلقى كولن الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

ورفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 9 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت.

فيما تجمد رصيد كولن عند النقطة 7 في المركز الرابع بجدول الترتيب.