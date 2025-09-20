المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

2 1
19:30
تشيلسي

تشيلسي

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
21:45
ميلان

ميلان

الدوري السعودي
النصر

النصر

5 1
21:00
الرياض

الرياض

الدوري الإسباني
فالنسيا

فالنسيا

0 0
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الدوري الفرنسي
نانت

نانت

2 2
18:00
رين

رين

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

2 0
17:15
اسبانيول

اسبانيول

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

2 2
17:00
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

1 2
17:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري الألماني.. لايبزيج يعبر كولن ويرتقي لوصافة الترتيب

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:08 م 20/09/2025
لايبزيج

لايبزيج

فاز لايبزيج بنتيجة 3-1 أمام كولن، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في الدوري الألماني.

وأقيمت مباراة لايبزيج وكولن، على ملعب ريد بول آرينا، في إطار منافسات الأسبوع الرابع.

وافتتح أسان أويدراوجو التسجيل لـ لايبزيج في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل يان ثيلمان لـ كولن في الدقيقة 23.

وقبل نهاية الشوط الأول، سجل رومولو كاردوسو الهدف الثاني لـ لايبزيج في الدقيقة 44، قبل أن يضيف ديفيد راوم الهدف الثالث في الدقيقة 45+4.

وحقق لايبزيج الانتصار الثالث في الدوري الألماني هذا الموسم، من أصل 4 مباريات، بينما تلقى كولن الهزيمة الأولى له هذا الموسم.

ورفع لايبزيج رصيده من النقاط إلى 9 في وصافة جدول ترتيب الدوري الألماني بشكل مؤقت.

فيما تجمد رصيد كولن عند النقطة 7 في المركز الرابع بجدول الترتيب.

الدوري الألماني كولن لايبزيج

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة
الكسندر اساك

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

