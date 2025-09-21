انهى الإنجليزي هاري كين مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي بحدث استثنائي في مسيرته بفوزه بأول لقبٍ في مشواره الكروي، مع استعادة لقب البوندسليجا.

وبدأ صاحب الـ32 عامًا الموسم بالشيء نفسه مع كأس السوبر الألماني ضد شتوتجارت، لكن منذ ذلك الحين، لم يتوقف عن تسجيل الأهداف ببراعة.

هاتريك وتألق منذ البداية

بفضل الهارتريك - الذي رفع رصيده إلى 10 منذ الانتقال إلى العملاق الألماني - في فوز بايرن خارج أرضه على هوفنهايم، رفع المهاجم الإنجليزي رصيده إلى 13 هدفًا في أول سبع مباريات رسمية له مع الفريق البافاري هذا الموسم.

وأحرز كين هدفًا لمنتخب إنجلترا في كأس العالم في سبتمبر، وبهذا فباستثناء مباراة أندورا، لم يشارك المهاجم الإنجليزي في أي مباراة إلا وسجل فيها.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن هاري كين عندما سُئل عما إذا كان يُحب لقب "هاتريك كين"، أجاب: "هذا ما كانوا يُنادونني به في المدرسة".

جاء الهدف الأول من ركلة ثابتة نفذها الشاب لينارت كارل (2008)، ثاني أصغر لاعب يشارك لأول مرة مع بايرن في الدوري الألماني.

وجاء الهدفان الآخران من ركلة جزاء، ليصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الألماني يُسجل أول 17 ركلة جزاء له في المسابقة.

وتحدث مهاجم البايرن عن التسجيل من ركلات الجزاء، قائلًا: "الأمر ليس سهلاً، يعتقد الناس أنه سهل بمجرد دخول الكرة إلى الشباك، لكنني أتدرب كثيرًا وأسعى دائمًا لتحسين أسلوبي وتقنيتي، كلما كانت الكرة في منطقة الجزاء، أهدف دائمًا للتسجيل، سواء كانت ركلة جزاء أم لا."

نظرة على أفضل "9" في أوروبا

هاري كين ظهر في صورة إعصار لا يُقهر، وبدأ منذ البداية في توسيع الفارق مع اثنين من الأسماء الكبيرة الأخرى مثل مبابي وهالاند.

كيليان، بهدفه ضد إسبانيول، يُراقبه من بعيد بسبعة أهداف، وهالاند، مع مباراة مانشستر سيتي الهامة ضد أرسنال، يليه بستة أهداف، متساويًا مع ماركوس تورام وجيريسي.

منذ انضمام هاري كين إلى بايرن ميونخ في صيف عام 2023 قادمًا من توتنهام، لم يتجاوز أي لاعب في أوروبا 98 هدفًا في 103 مباريات فقط، وهدفه، بالطبع، هو تجاوز حاجز الـ100 هدف، وهو إنجاز لم يصل إليه سوى 18 لاعبًا في تاريخ الفريق البافاري.

ولوضع أداء هاري كين في سياقه، عليك أن تنظر إلى لاعبين مثل كريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند، فكلاهما يحمل الرقم القياسي للعب أقل عدد من المباريات للوصول إلى 100 هدف لفريق واحد.

احتاج البرتغالي والنرويجي إلى 105 مباريات فقط لتحقيق ذلك مع ريال مدريد ومانشستر سيتي على التوالي، وهو رقم قياسي يمكن للاعب الإنجليزي أن يحطمه إذا سجل هدفين ضد فيردر بريمن الأسبوع المقبل.