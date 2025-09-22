المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رومينيجه يرشح مولر لتولي منصب إداري في بايرن ميونخ

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

05:00 م 22/09/2025
يرى كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني، أن أسطورة النادي توماس مولر لا يزال قادرا على العودة إلى النادي البافاري يوما ما والعمل في المجال الإداري.

وقال رومينيجه عضو المجلس الإشرافي لبايرن ميونخ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية بمناسبة عيد ميلاده السبعين الذي يوافق يوم الخميس المقبل: "إن رغبة الجماهير والنادي هي أن يتولى اللاعبون السابقون أدوارا قيادية في بايرن ميونيخ".

ولعب مولر البالغ من العمر 36 عاما، مع بايرن لمدة 25 عاما قبل انتهاء عقده هذا الصيف، حيث لم يتلق عرضا لتجديد عقده، لينتقل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم عبر بوابة فانكوفر وايتكابس.

ويعتقد رومينيجه أن اللاعب الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب كأس العالم 2014 اتخذ القرار الصحيح.

وأشار: "أعتقد أن توماس اتخذ القرار الصحيح، إنه يكتسب خبرات جديدة في أمريكا الشمالية، ويوسع آفاقه، ويتقن لغة أخرى، ويتعرف على ثقافة جديدة، يمكنه أن يعد نفسه هناك إلى حد ما لوظيفة محتملة لاحقا، لكن أولا ينبغي معرفة ما يطمح إليه مولر بعد اعتزاله اللعب".

وأكد رومينيجه: "يجب أن يكون متحمسا لهذا التحدي الجديد كليا، لقد لعب كرة القدم على أعلى مستوى، وهذا بلا شك سيساعده، وهو يعرف النادي جيدا".

وأتم: "لكن من الواضح أيضا أن العمل في مجلس الإدارة أو كمدرب يختلف تماما عن العمل في الملعب".

بايرن ميونخ مانويل نوير كارل هاينز رومينيجه

