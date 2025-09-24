المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
أنشيلوتي يكشف: الإقالة من بايرن ميونخ كانت الأكثر قسوة في مسيرتي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

08:02 م 24/09/2025
أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي

كشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني الحالي لمنتخب البرازيل أن إقالته من تدريب بايرن ميونخ كانت الأكثر قسوة في مسيرته التدريبية.

ومر ما يقرب من 8 سنوات على هزيمة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان بنتيجة 3-0 بدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في كتابه الذي يحمل عنوان "الحلم" عن رحيله من تدريب بايرن ميونخ: "كانت أكثر حالات الإقالة قسوةً في مسيرتي المهنية كلها".

وكانت النتيجة 0-3، وهي أشد هزيمة لبايرن في دوري أبطال أوروبا منذ 21 عامًا.

وأضاف أنشيلوتي: "في اليوم التالي للمباراة، اجتمع مجلس إدارة النادي وانتهى إلى أنني كنت السبب، الأداء الذي قدمه فريقنا منذ بداية الموسم لم يكن عند المستوى الذي توقعناه".

وأكمل: "رأى مجلس إدارة بايرن حينها اتخاذ قرارات حاسمة بعد الخسارة ضد باريس سان جيرمان".

الدوري الألماني بايرن ميونخ منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي

