بايرن يكشف.. لماذا لم يضم فيرتز وفولتيماده؟

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:47 م 24/09/2025
فيرتز

فلوريان فيرتز

كشف كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ وعضو مجلس الإدارة الحالي، عن السبب وراء عدم دخول النادي البافاري في سباق التعاقد مع الثنائي الألماني فلوريان فيرتز ونيك فولتيماده خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

رومينيجه يكشف سر تجاهل فيرتز وفولتيماده

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة فيلت الألمانية: "كنا نملك القدرة على ضم اللاعبين، لكننا رفضنا مجاراة التضخم الكبير في أسعار الصفقات، نريد بالطبع تحقيق النجاحات داخل الملعب، لكننا في الوقت نفسه ملتزمون بالحفاظ على استقرارنا المالي".

وأشار إلى أن الفريق الحالي يتمتع بجودة عالية وسيزداد قوة مع عودة المصابين جمال موسيالا، ألفونسو ديفيز، وهيروكي إيتو.

هاري كين.. بين حب العائلة وحلم الأرقام القياسية

ليفربول ونيوكاسل يخطفان أهداف بايرن

وكان فيرتز قد انتقل إلى ليفربول في صفقة ضخمة بلغت قيمتها 136 مليون يورو ليصبح ثالث أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم، فيما انضم فولتيماده إلى نيوكاسل يونايتد مقابل 90 مليون يورو.

وعلى عكس منافسيه في الدوري الألماني، اكتفى بايرن ميونخ بإنفاق 88 مليون يورو فقط في الميركاتو، أنفق معظمها على ضم الكولومبي لويس دياز مقابل 70 مليون يورو، بجانب استعارة المهاجم نيكولاس جاكسون من تشيلسي.

طالع ترتيب الدوري الألماني 2025-2026 من هنا

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ صفقات ليفربول فلوريان فيرتز رومينيجه نيك فولتيماده صفقات نيوكاسل أخبار بايرن

