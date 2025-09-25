ألمح البلجيكي فينسنت كومباني مدرب بايرن ميونخ، إلى إمكانية حصول المدافع السابق جيروم بواتينج، على تجربة عملية في النادي البافاري مع بدء مسيرته التدريبية.

وأعلن بواتينج نهاية مسيرته في ملاعب كرة قدم الأسبوع الماضي، مؤكدا بأنه يريد أن يصبح مدربا محترفا بعد حصوله على رخصة التدريب الثانية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في نوفمبر 2024 عبر دورة تدريبية خاصة نظمها الاتحاد البافاري لكرة القدم.

وقال كومباني قبل مواجهة فيردر بريمن في الدوري الألماني: "أعرف جيروم منذ أن كنا في هامبورج، كنت في الـ20 من عمري وهو في الـ18 أو الـ19، ثم لعبنا معا في مانشستر سيتي، لو رأيتموه آنذاك، لما توقع أحد أن يحقق كل هذا النجاح".

وأضاف: "بالطبع، يمكنه أن يصبح مدربا من الطراز الرفيع، إذا عمل بجد وأحاط نفسه بأشخاص جيدين، يمكنك دائما أن تكون الأفضل، لكن هذا يستغرق وقتا".

وأوضح: "هل يمكنه الانضمام إلى جهازي التدريبي؟، لا أناقش ذلك علنا، بل فترة تدريب لبضعة أسابيع، بالطبع، بصفته أسطورة من أساطير بايرن ذوي النوايا الحسنة، ستكون الدعوة موجهة إليه دائما".

وظهر بواتينج لأول مرة في الدوري الألماني عام 2007 مع هيرتا برلين، وحقق نجاحا كبيرا خلال عقد من الزمن مع بايرن ميونخ، حيث فاز بدوري أبطال أوروبا مرتين، بجانب تسعة ألقاب في الدوري الألماني وخمسة ألقاب في كأس ألمانيا قبل أن يرحل في عام 2021.

كما شارك المدافع المولود في برلين في 76 مباراة دولية مع منتخب ألمانيا بين عامي 2009 و2018، وكان عنصرا أساسيا في الفوز بكأس العالم 2014 في البرازيل.