كسر نادي بايرن ميونيخ صمته بشأن مستقبل مهاجمه الإنجليزي هاري كين، في ظل التقارير المتزايدة التي تتحدث عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل هذا الصيف مقابل مبلغ مخفض.

ورغم عدم نفيه لهذه الأنباء، شدد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن على أن قائد منتخب إنجلترا يمتلك الحرية الكاملة لاتخاذ قراراته بنفسه، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبة النادي البافاري في استمراره مع الفريق على المدى الطويل.

وقال إيبرل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "هاري في سن تسمح له باتخاذ قراراته بنفسه، سواءً بوجود بند في عقده أو لا، فإن قراره الشخصي سيكون هو الحاسم، لكن أمنيتنا هي أن نحقق النجاح معه هذا الموسم وفي المستقبل".

توتنهام يفتح الباب أمام عودة الهداف التاريخي

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول عودة كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان قد غادر توتنهام في صيف 2023 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بحثًا عن البطولات.

وزاد الحديث حول عودته بعد تصريحات توماس فرانك، مدرب توتنهام الحالي، الذي أكد أن كين سيكون مرحبًا به إذا قرر العودة إلى "السبيرز"، مضيفًا: "هناك الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودته. سيكون مرحبًا به للغاية".

كين يثبت نفسه في "أليانز أرينا"

ومنذ انضمامه إلى بايرن، أصبح كين محبوبًا لدى جماهير "أليانز أرينا"، حيث سجل 98 هدفًا في 103 مباريات، من بينها 13 هدفًا هذا الموسم وحده، أي ما يقرب من ضعف حصيلة منافسه النرويجي إيرلينج هالاند.

هل يعيد حلم الأرقام القياسية كين إلى الدوري الإنجليزي؟

ومع ذلك، ما زال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا يحلم بتحطيم الرقم القياسي لأسطورة نيوكاسل آلان شيرر كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (260 هدفًا).

إذ يملك كين بالفعل 213 هدفًا بقميص توتنهام، ليبتعد بفارق 47 هدفًا فقط عن هذا الإنجاز التاريخي.

