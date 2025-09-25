المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

- -
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

2 3
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

- -
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

وسط شائعات عودته لإنجلترا.. بايرن يكسر الصمت حول مستقبل كين

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

07:45 م 25/09/2025
هاري كين

الإنجليزي هاري كين

كسر نادي بايرن ميونيخ صمته بشأن مستقبل مهاجمه الإنجليزي هاري كين، في ظل التقارير المتزايدة التي تتحدث عن وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل هذا الصيف مقابل مبلغ مخفض.

ورغم عدم نفيه لهذه الأنباء، شدد ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن على أن قائد منتخب إنجلترا يمتلك الحرية الكاملة لاتخاذ قراراته بنفسه، مؤكدًا في الوقت ذاته رغبة النادي البافاري في استمراره مع الفريق على المدى الطويل.

وقال إيبرل في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية: "هاري في سن تسمح له باتخاذ قراراته بنفسه، سواءً بوجود بند في عقده أو لا، فإن قراره الشخصي سيكون هو الحاسم، لكن أمنيتنا هي أن نحقق النجاح معه هذا الموسم وفي المستقبل".

توتنهام يفتح الباب أمام عودة الهداف التاريخي

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول عودة كين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كان قد غادر توتنهام في صيف 2023 مقابل 100 مليون جنيه إسترليني بحثًا عن البطولات.

وزاد الحديث حول عودته بعد تصريحات توماس فرانك، مدرب توتنهام الحالي، الذي أكد أن كين سيكون مرحبًا به إذا قرر العودة إلى "السبيرز"، مضيفًا: "هناك الكثير من مشجعي توتنهام، بمن فيهم أنا، يتمنون عودته. سيكون مرحبًا به للغاية".

كين يثبت نفسه في "أليانز أرينا"

ومنذ انضمامه إلى بايرن، أصبح كين محبوبًا لدى جماهير "أليانز أرينا"، حيث سجل 98 هدفًا في 103 مباريات، من بينها 13 هدفًا هذا الموسم وحده، أي ما يقرب من ضعف حصيلة منافسه النرويجي إيرلينج هالاند.

هل يعيد حلم الأرقام القياسية كين إلى الدوري الإنجليزي؟

ومع ذلك، ما زال المهاجم الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا يحلم بتحطيم الرقم القياسي لأسطورة نيوكاسل آلان شيرر كأفضل هداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز (260 هدفًا).

إذ يملك كين بالفعل 213 هدفًا بقميص توتنهام، ليبتعد بفارق 47 هدفًا فقط عن هذا الإنجاز التاريخي.

بايرن يكشف.. لماذا لم يضم فيرتز وفولتيماده؟

الدوري الإنجليزي توتنهام بايرن ميونيخ الدوري الألماني هاري كين آلان شيرر إيرلينج هالاند

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
الهلال

الهلال

- -
الأخدود

الأخدود

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg