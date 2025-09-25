كين: أفكر في احتراف كرة القدم الأمريكية

كشف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أنه يفكر في احتراف كرة القدم الأمريكية.

وقال كين في تصريحات لصحيفة بيلد الأمريكية: "أتابع دوري كرة القدم الأمريكية منذ حوالي عشر سنوات، وأنا أحبه، هذا على الأقل شيءٌ في ذهني، أشعر أن أمامي سنواتٍ طويلةً من كرة القدم، ولكن الكثير قد يحدث، والأمور تتغير بسرعة، مع اقترابي من نهاية مسيرتي الكروية، ربما سأُلقي نظرةً عن كثب وأبدأ بالتدرب قليلًا".

وتابع: "الوصول إلى أعلى مستوى في رياضتين مختلفتين - كرة القدم وكرة القدم الأمريكية - سيكون شيئًا مميزًا للغاية".

نرحب بكين في كرة القدم الأمريكية

ومن جانبه قال إيلي مانينج: "بالتأكيد، كين بإمكانه ذلك، سيرحب نيويورك جاينتس بهاري كين كلاعب ركل جديد في أي وقت".

وأضاف: "جميع الرياضيين المحترفين في هذا المستوى يدركون ما يتطلبه الأمر ليصبحوا محترفين. أتخيله يُجرب ذلك بكل تأكيد."

وتابع: "لا ينبغي الاستهانة بصعوبة ركل مثل هذه الكرة. لكن هناك أمرٌ واحدٌ واضحٌ أيضًا: هاري كين سيُسهم بلا شك في نموّ هذه الرياضة عالميًا".

ويستمر عقد هاري كين مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2027.