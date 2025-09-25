المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

1 0
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

3 1
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

1 0
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

2 3
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

0 0
22:00
بورتو

بورتو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كين: أفكر في احتراف كرة القدم الأمريكية

وسام محمد

كتب - وسام محمد

10:02 م 25/09/2025
هاري كين

هاري كين

كشف هاري كين مهاجم بايرن ميونخ الألماني، أنه يفكر في احتراف كرة القدم الأمريكية.

وقال كين في تصريحات لصحيفة بيلد الأمريكية: "أتابع دوري كرة القدم الأمريكية منذ حوالي عشر سنوات، وأنا أحبه، هذا على الأقل شيءٌ في ذهني، أشعر أن أمامي سنواتٍ طويلةً من كرة القدم، ولكن الكثير قد يحدث، والأمور تتغير بسرعة، مع اقترابي من نهاية مسيرتي الكروية، ربما سأُلقي نظرةً عن كثب وأبدأ بالتدرب قليلًا".

وتابع: "الوصول إلى أعلى مستوى في رياضتين مختلفتين - كرة القدم وكرة القدم الأمريكية - سيكون شيئًا مميزًا للغاية".

نرحب بكين في كرة القدم الأمريكية

ومن جانبه قال إيلي مانينج: "بالتأكيد، كين بإمكانه ذلك، سيرحب نيويورك جاينتس بهاري كين كلاعب ركل جديد في أي وقت".

وأضاف: "جميع الرياضيين المحترفين في هذا المستوى يدركون ما يتطلبه الأمر ليصبحوا محترفين. أتخيله يُجرب ذلك بكل تأكيد."

وتابع: "لا ينبغي الاستهانة بصعوبة ركل مثل هذه الكرة. لكن هناك أمرٌ واحدٌ واضحٌ أيضًا: هاري كين سيُسهم بلا شك في نموّ هذه الرياضة عالميًا".

ويستمر عقد هاري كين مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2027.

 

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ هاري كين كرة القدم الأمريكية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

مباشر
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

1 0
برشلونة

برشلونة

45

بداية الشوط الثاني

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg