لن يتوقف الإنجليزي هاري كين عن تسجيل الأهداف، فهو الآن يفكر في المئوية القادمة مع بايرن ميونخ.

وسجل قائد إنجلترا هدفين في المباراة التي فاز فيها بايرن على فيردر بريمن 4-0، أمس الجمعة، ليصبح أسرع لاعب يصل لمئة هدف مع أحد الفرق في الدوريات الخمس الكبرى.

ووصل هاري كين- 32 عاما- ، إلى الهدف رقم 100 بقميص بايرن ميونخ في مباراته رقم 104.

وقال كين: "100 هدف في 104 مباراة مع بايرن ميونخ- لأكون صريحا، هذا أمر جنوني حتى بالنسبة لي، إنه شرف لي أن أسجل 100 هدف لهذا النادي العظيم".

وأضاف: "لكن كما أقول دائما الطريق مستمر، نحو المئة هدف القادمة، ونأمل أن نصل إليها بأسرع وقت ممكن".

وبشأن الشائعات حول العودة إلى توتنهام، أكد كين، قائلًا: "هناك الكثير من الحديث، لكنني سعيد حقا هنا، عائلتي استقرت هنا، وأطفالي يذهبون إلى المدرسة هنا، هم (بايرن) سعداء بي، وأنا سعيد مع بايرن، تركيزي كله هنا".