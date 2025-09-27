المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
برينتفورد

برينتفورد

3 1
14:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
17:15
ريال مدريد

ريال مدريد

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
17:00
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

2 1
17:00
بيرنلي

بيرنلي

الدوري المصري
بيراميدز

بيراميدز

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

الدوري المصري
المصري

المصري

- -
20:00
بتروجت

بتروجت

الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:05
اوكسير

اوكسير

الدوري الإيطالي
كالياري

كالياري

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس العالم تحت 20 عاما
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
23:00
مصر - شباب

مصر - شباب

هاري كين: أفكر في المئوية القادمة.. ولن أرحل عن بايرن ميونخ

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

05:48 م 27/09/2025
هاري كين

هاري كين

لن يتوقف الإنجليزي هاري كين عن تسجيل الأهداف، فهو الآن يفكر في المئوية القادمة مع بايرن ميونخ.

وسجل قائد إنجلترا هدفين في المباراة التي فاز فيها بايرن على فيردر بريمن 4-0، أمس الجمعة، ليصبح أسرع لاعب يصل لمئة هدف مع أحد الفرق في الدوريات الخمس الكبرى.

طالع ترتيب الدوري الألماني من هنا

ووصل هاري كين- 32 عاما- ، إلى الهدف رقم 100 بقميص بايرن ميونخ في مباراته رقم 104.

وقال كين: "100 هدف في 104 مباراة مع بايرن ميونخ- لأكون صريحا، هذا أمر جنوني حتى بالنسبة لي، إنه شرف لي أن أسجل 100 هدف لهذا النادي العظيم".

وأضاف: "لكن كما أقول دائما الطريق مستمر، نحو المئة هدف القادمة، ونأمل أن نصل إليها بأسرع وقت ممكن".

وبشأن الشائعات حول العودة إلى توتنهام، أكد كين، قائلًا: "هناك الكثير من الحديث، لكنني سعيد حقا هنا، عائلتي استقرت هنا، وأطفالي يذهبون إلى المدرسة هنا، هم (بايرن) سعداء بي، وأنا سعيد مع بايرن، تركيزي كله هنا".

الدوري الألماني بايرن ميونخ هاري كين

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
كريستال بالاس

كريستال بالاس

1 0
ليفربول

ليفربول

56

عرضية أرضية لصالح كريستال بالاس لكن دفاع ليفربول تصدى للكرة ثم خطأ على كريستال بالاس

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

2 2
ريال مدريد

ريال مدريد

53

ريال مدريد يتعادل أمام أتلتيكو مدريد بهدفين لمثلهما في شوط أول مثير

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
