اكتسح اينتراخت فرانكفورت مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-4 في مباراة دراماتيكية ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، أقيمت مساء السبت.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة لفرانكفورت في الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه 5-0، قبل أن يرد مونشنجلادباخ بأربعة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أهداف الشوط الأول تمهد لفوز فرانكفورت

افتتح روبن كوخ التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 11، وأضاف أنسجار كناوف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

واصل جوناثان بوركاردت وفارس شعيبي تألقهما بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و39 على التوالي، قبل أن يختتم كان أوزون الشوط الأول بالهدف الخامس.

وفي الشوط الثاني، عزز كوخ تقدم فريقه بهدف سادس في الدقيقة 47.

رد متأخر من مونشنجلادباخ

رغم السيطرة الكاسحة لفرانكفورت، حاول مونشنجلادباخ تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة بأربعة أهداف سجلها ينس كاستروب (73)، هاريس طاباكوفيتش (79)، يانيك إيجيلهاردت (83)، وجرانت رانوس في الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

عودة فرانكفورت للانتصارات

بهذا الفوز، استعاد فرانكفورت نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن (3-1) ويونيون برلين (4-3)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

في المقابل، ظل مونشنجلادباخ في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

