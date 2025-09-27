المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
آينتراخت فرانكفورت يكتسح مونشنجلادباخ بسداسية تاريخية في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:47 م 27/09/2025
فرانكفورت

فرانكفورت يكتسح مونشنجلادباخ

اكتسح اينتراخت فرانكفورت مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بنتيجة 6-4 في مباراة دراماتيكية ضمن الجولة الخامسة من الدوري الألماني (البوندسليجا)، أقيمت مساء السبت.

شهدت المباراة سيطرة مطلقة لفرانكفورت في الشوط الأول الذي انتهى بتقدمه 5-0، قبل أن يرد مونشنجلادباخ بأربعة أهداف في الدقائق الأخيرة من المباراة.

أهداف الشوط الأول تمهد لفوز فرانكفورت

افتتح روبن كوخ التسجيل لفرانكفورت في الدقيقة 11، وأضاف أنسجار كناوف الهدف الثاني في الدقيقة 15.

واصل جوناثان بوركاردت وفارس شعيبي تألقهما بتسجيل الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 35 و39 على التوالي، قبل أن يختتم كان أوزون الشوط الأول بالهدف الخامس.

وفي الشوط الثاني، عزز كوخ تقدم فريقه بهدف سادس في الدقيقة 47.

رد متأخر من مونشنجلادباخ

رغم السيطرة الكاسحة لفرانكفورت، حاول مونشنجلادباخ تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة بأربعة أهداف سجلها ينس كاستروب (73)، هاريس طاباكوفيتش (79)، يانيك إيجيلهاردت (83)، وجرانت رانوس في الوقت بدل الضائع، لكن ذلك لم يكن كافيًا لتجنب الهزيمة.

عودة فرانكفورت للانتصارات

بهذا الفوز، استعاد فرانكفورت نغمة الانتصارات بعد هزيمتين متتاليتين أمام باير ليفركوزن (3-1) ويونيون برلين (4-3)، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في المركز الرابع.

في المقابل، ظل مونشنجلادباخ في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

مباراة آ. فرانكفورت القادمة
الدوري الألماني اينتراخت فرانكفورت بوروسيا مونشنجلادباخ البوندسليجا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

ما قبل المباراة
اليابان - شباب

اليابان - شباب

- -
مصر - شباب

مصر - شباب

1

تشكيل منتخب مصر: حارس المرمى: أحمد وهب. خط الدفاع: سيف سفاجا - أحمد عابدين - عبد الله بوستنجي - مهاب سامي. خط الوسط: تيبو جابريال - سليم طلب - أحمد كباكا. خط الهجوم: محمد عبد الله - حامد عبد الله - أحمد نايل.

تفاصيل المباراة
