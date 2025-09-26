ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة الخامسة

انتهت مساء اليوم الأحد، مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الألماني 2025-26.

وأقيمت مساء اليوم الأحد، 3 مباريات حيث استضاف فريق فرايبورج نظيره هوفنهايم في الرابعة والنصف عصرًا، في لقاء انتهى بالتعادل بنتيجة 1-1.

للتعرف على نتائج الجولة الخامسة بالكامل اضغط هنا

وبادر فرايبورج بالتسجيل في الدقيقة الثالثة عن طريق لوكاس كوبلر، قبل أن يتعادل فيسنيك أسلاني في الدقيقة 13 من زمن المباراة.

أما المباراة الثانية، فكانت بين فريق كولن وشتوتجارت، في لقاء انتصر فيه الفريق الضيف بنتيجة 2-1.

سجل يعقوب كامينسكي في الدقيقة الرابعة، ثم أحرز الفريق الضيف هدف التعادل عن طريق إيرميدين ديميروفيتش في الدقيقة 28 من ركلة جزاء، ثم سجل جوشوا فاجنومان الهدف الثاني للفريق الضيف في الدقيقة 81 ليحقق فوزًا قاتلًا.

المباراة الأخيرة كانت بين يونيون برلين وهامبورج وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

ترتيب الدوري الألماني

وبهذه النتيجة، يواصل فريق بايرن ميونخ صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين عن بروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

أما في المركز الثالث يتواجد فريق لايبزج برصيد 12 نقطة وبالتالي فالصدارة تشتعل من الجولة الخامسة.

للتعرف على ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

وفي صراع الهبوط، يتنافس 7 أندية على الهروب من القاع، حيث يحتل فولفسبورج المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط وهو نفس رصيد فريق هامبورج صاحب المركز الثالث عشر.

أما فريق ماينز فيتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط وهو نفس رصيد فريق فيردر بريمن صاحب المركز الخامس عشر، وأوجسبورج أيضا يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 3 نقاط وبعده فريق هايدنهايم برصيد 3 نقاط، وأخيرا يتواجد بروسيا مونشنجلادباخ برصيد نقطتين فقط.