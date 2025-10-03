المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
مصر - شباب

مصر - شباب

- -
02:00
تشيلي - شباب

تشيلي - شباب

الدوري المصري
الزمالك

الزمالك

- -
17:00
غزل المحلة

غزل المحلة

الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
الأهلي

الأهلي

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
فياريال

فياريال

كأس العالم تحت 20 عاما
المكسيك - شباب

المكسيك - شباب

- -
23:00
المغرب - الشباب

المغرب - الشباب

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
نانت

نانت

الدوري الألماني
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

- -
16:30
لايبزيج

لايبزيج

الدوري الألماني
آ. فرانكفورت

آ. فرانكفورت

- -
19:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

كولن يهزم هوفنهايم ويقفز إلى المربع الذهبي في البوندسليجا

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:56 م 03/10/2025
هوفنهايم

هوفنهايم يخسر من كولن

حقق كولن انتصارًا ثمينًا خارج الديار على حساب هوفنهايم بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة بافتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني.

هدف مبكر للشاب إلمالا يمنح كولن ثلاث نقاط ثمينة

وسجل الشاب سعيد إلمالا (19 عامًا) هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأولى، ليمنح فريقه فوزًا مهمًا.

بهذا الانتصار رفع كولن رصيده إلى 10 نقاط صاعدًا إلى المركز الرابع خلف لايبزيج ودورتموند، فيما يواصل بايرن ميونخ تصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (15 نقطة).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هوفنهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا

الدوري الألماني هوفنهايم كولن هوفنهايم ضد كولن

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg