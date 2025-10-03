حقق كولن انتصارًا ثمينًا خارج الديار على حساب هوفنهايم بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الجمعة بافتتاح الجولة السادسة من الدوري الألماني.

هدف مبكر للشاب إلمالا يمنح كولن ثلاث نقاط ثمينة

وسجل الشاب سعيد إلمالا (19 عامًا) هدف المباراة الوحيد في الدقائق الأولى، ليمنح فريقه فوزًا مهمًا.

بهذا الانتصار رفع كولن رصيده إلى 10 نقاط صاعدًا إلى المركز الرابع خلف لايبزيج ودورتموند، فيما يواصل بايرن ميونخ تصدر جدول الترتيب بالعلامة الكاملة (15 نقطة).

على الجانب الآخر، تجمد رصيد هوفنهايم عند 7 نقاط في المركز العاشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا