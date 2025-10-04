منح فريقا بوروسيا دورتموند ولايبزيج هدية ثمينة لبطل الدوري وبطل البوندسليجا، بايرن ميونخ، بعد تعادلهما 1-1 اليوم السبت على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الألماني.

دورتموند يتعادل مع لايبزيج في الدوري الألماني

افتتح كريستوف بومجارتنر التسجيل للايبزيج في الدقيقة السابعة، قبل أن ينجح يان كوتو في إدراك التعادل لدورتموند بالدقيقة 23، ليقاسم الفريقان النقاط ويحصد كل منهما نقطة واحدة.

وبهذا التعادل، رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف لايبزيج صاحب المركز الثالث.

بينما يتصدر بايرن ميونخ جدول الترتيب برصيد 15 نقطة بعد خمسة انتصارات متتالية، وسيحظى بفرصة توسيع الفارق أمام منافسيه عبر مواجهة أينتراخت فرانكفورت في وقت لاحق اليوم.

في بقية مباريات الجولة، حقق باير ليفركوزن فوزًا على ضيفه يونيون برلين 2-0، فيما تغلب فيردر بريمن على سانت باولي 1-0، وفاز أوجسبورج على فولفسبورج 3-1.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري الألماني اضغط هنا