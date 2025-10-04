واصل بايرن ميونخ سلسلة انتصاراته في الدوري الألماني، بعد فوزه المستحق على مضيفه آينتراخت فرانكفورت بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من البوندسليجا.

ثنائية دياز وتألق كين يمنحان بايرن فوزًا ثمينًا على فرانكفورت

وبرز النجم الكولومبي لويس دياز كأحد أبرز نجوم اللقاء، بعدما افتتح التسجيل مبكرًا بعد مرور 15 ثانية فقط من انطلاق المباراة، مستغلًا تمريرة من سيرج جنابري وتسديدة قوية في الزاوية البعيدة، ليضع الفريق البافاري في المقدمة منذ اللحظات الأولى.

وفي الدقيقة 27، ضاعف الإنجليزي هاري كين النتيجة بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء، مسجلًا هدفه الحادي عشر في الموسم الحالي ليواصل تصدر قائمة هدافي البطولة.

وقبل نهاية اللقاء بست دقائق، عاد دياز ليؤكد تفوق بايرن بإحراز الهدف الثالث بعد تمريرة متقنة من رافاييل جيريرو، ليوقع على ثاني أهدافه في اللقاء والخامس له مع الفريق في مختلف المسابقات منذ انضمامه من ليفربول.

موقف الفريقين في ترتيب الدوري الألماني

وبهذا الانتصار، يرفع بايرن ميونخ رصيده إلى 18 نقطة في صدارة جدول الترتيب بالعلامة الكاملة، مبتعدًا بفارق أربع نقاط عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي تعثر أمام لايبزج بالتعادل الإيجابي 1-1.

