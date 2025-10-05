المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بايرن على القمة.. جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية الجولة السادسة

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:14 م 05/10/2025
بايرن ميونخ

احتفال لاعبي بايرن ميونخ

حافظ فريق بايرن ميونخ على تصدره لقمة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية الجولة السادسة من المسابقة.

بايرن ميونخ كان قد انتصر على حساب آينتراخت فرانكفورت (3-0)، في مباراة أقيمت مساء أمس السبت، وشهدت تسجيل لويس دياز ثنائية.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونخ بانتصاره حافظ على فارق النقاط الأربعة مع أقرب منافسيه، بروسيا دورتموند، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

كما أن شتوتجارت اقتحم المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد الفوز في مباراته التي أقيمت اليوم الأحد، ليتخطى باير ليفوكوزن.

مباريات الدوري الألماني.. شتوتجارت وهامبورج ينتصران.. وتعادل سلبي

وأصبح جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من بوندسليجا كما يلي:

1- بايرن ميونخ: 18 نقطة.

2- بروسيا دورتموند: 14 نقطة.

3- لايبزيج: 13 نقطة.

4- شتوتجارت: 12 نقطة.

5- باير ليفركوزن: 11 نقطة.

6- كولن: 10 نقاط.

طالع جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز بالكامل من هنا

بايرن ميونخ الدوري الألماني بروسيا دورتموند جدول ترتيب الدوري الألماني

