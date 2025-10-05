حافظ فريق بايرن ميونخ على تصدره لقمة جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية الجولة السادسة من المسابقة.

بايرن ميونخ كان قد انتصر على حساب آينتراخت فرانكفورت (3-0)، في مباراة أقيمت مساء أمس السبت، وشهدت تسجيل لويس دياز ثنائية.

جدول ترتيب الدوري الألماني

بايرن ميونخ بانتصاره حافظ على فارق النقاط الأربعة مع أقرب منافسيه، بروسيا دورتموند، بينما يحتل لايبزيج المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز.

كما أن شتوتجارت اقتحم المربع الذهبي في جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد الفوز في مباراته التي أقيمت اليوم الأحد، ليتخطى باير ليفوكوزن.

وأصبح جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز، بعد نهاية مباريات الجولة السادسة من بوندسليجا كما يلي:

1- بايرن ميونخ: 18 نقطة.

2- بروسيا دورتموند: 14 نقطة.

3- لايبزيج: 13 نقطة.

4- شتوتجارت: 12 نقطة.

5- باير ليفركوزن: 11 نقطة.

6- كولن: 10 نقاط.

