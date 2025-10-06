المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما
السعودية - شباب

السعودية - شباب

1 1
02:00
النرويج - شباب

النرويج - شباب

كأس العالم تحت 20 عاما
نيجيريا - شباب

نيجيريا - شباب

1 1
02:00
كولومبيا - شباب

كولومبيا - شباب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

لقطع الطريق على ريال مدريد.. بايرن ميونخ يحاول تجديد عقد أوباميكانو

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

04:56 م 06/10/2025
أوباميكانو

دايوت أوباميكانو

يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني الإبقاء على مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، المطلوب في عدة أندية.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن ريال مدريد الإسباني يتصدر قائمة الراغبين في ضم أوباميكانو، حيث يسعى للتعاقد معه مجانا بعد انتهاء عقده عقب انتهاء الموسم الحالي، في سيناريو لعدة صفقات أبرمها النادي الملكي مؤخرا.

وأكد موقع "فوتبول إسبانيا" نقلا عن تقارير ألمانية أن العملاق البافاري يجري منذ فترة محادثات مع قلب دفاعه بشأن عقد جديد.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات تتقدم بشكل إيجابي، مما قد يقطع الطريق على مغادرة أوباميكانو.

جدير بالذكر أن أوباميكانو خاض 161 مباراة بقميص الفريق البافاري بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.

 

ريال مدريد بايرن ميونخ دايوت أوباميكانو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل يحسم منتخب مصر تأهله لكأس العالم 2026 أمام جيبوتي؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg