يحاول نادي بايرن ميونخ الألماني الإبقاء على مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو، المطلوب في عدة أندية.

أوباميكانو البالغ من العمر 26 عاما انضم إلى بايرن في صيف 2021 قادما من لايبزيج الألماني، وينتهي عقده مع النادي البافاري في يونيو 2026، أي بنهاية الموسم الحالي.

وذكرت تقارير إعلامية مؤخرا أن ريال مدريد الإسباني يتصدر قائمة الراغبين في ضم أوباميكانو، حيث يسعى للتعاقد معه مجانا بعد انتهاء عقده عقب انتهاء الموسم الحالي، في سيناريو لعدة صفقات أبرمها النادي الملكي مؤخرا.

وأكد موقع "فوتبول إسبانيا" نقلا عن تقارير ألمانية أن العملاق البافاري يجري منذ فترة محادثات مع قلب دفاعه بشأن عقد جديد.

وأشار التقرير إلى أن المحادثات تتقدم بشكل إيجابي، مما قد يقطع الطريق على مغادرة أوباميكانو.

جدير بالذكر أن أوباميكانو خاض 161 مباراة بقميص الفريق البافاري بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 10.