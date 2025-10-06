المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأفضل في الدوريات الكبرى.. فريق وحيد يحافظ على العلامة الكاملة بأوروبا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:29 م 06/10/2025
بايرن ميونخ

بايرن ميونخ الأفضل في أوروبا

حافظ فريق وحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم على العلامة الكاملة، محققًا الفوز في جميع مبارياته دون أن يتعادل أو يخسر.

وتتوقف منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا بسبب أسبوع فيفا بين 6 و14 أكتوبر الجاري.

فريق وحيد بالعلامة الكاملة في أوروبا

نجح فريق وحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي في الحفاظ على العلامة الكاملة حتى الآن.

واستطاع بايرن ميونخ أن يتصدر جدول الترتيب في الدوري الألماني بـ18 نقطة من 6 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.

ويبتعد فريق المدرب البلجيكي فينسينت كومباني بفارق 4 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند، فيما يبدو أن الفريق البافاري في طريقه إلى الحفاظ على لقبه في الدوري الألماني هذا الموسم.

وفيما يلي، المتصدرون في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

- الدوري الإنجليزي: أرسنال (16 نقطة من 7 مباريات)

- الدوري الإسباني: ريال مدريد (21 نقطة من 8 مباريات)

- الدوري الإيطالي: نابولي (15 نقطة من 6 مباريات)

- الدوري الألماني: بايرن ميونخ (18 نقطة من 6 مباريات)

- الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان (16 نقطة من 7 مباريات)

مباراة بايرن ميونيخ القادمة
بايرن ميونخ الدوري الألماني

