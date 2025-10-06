حافظ فريق وحيد في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا هذا الموسم على العلامة الكاملة، محققًا الفوز في جميع مبارياته دون أن يتعادل أو يخسر.

وتتوقف منافسات الدوريات الكبرى في أوروبا بسبب أسبوع فيفا بين 6 و14 أكتوبر الجاري.

فريق وحيد بالعلامة الكاملة في أوروبا

نجح فريق وحيد في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي في الحفاظ على العلامة الكاملة حتى الآن.

واستطاع بايرن ميونخ أن يتصدر جدول الترتيب في الدوري الألماني بـ18 نقطة من 6 انتصارات دون تعادل أو هزيمة.

ويبتعد فريق المدرب البلجيكي فينسينت كومباني بفارق 4 نقاط عن الوصيف بوروسيا دورتموند، فيما يبدو أن الفريق البافاري في طريقه إلى الحفاظ على لقبه في الدوري الألماني هذا الموسم.

وفيما يلي، المتصدرون في الدوريات الأوروبية الكبرى هذا الموسم.

- الدوري الإنجليزي: أرسنال (16 نقطة من 7 مباريات)

- الدوري الإسباني: ريال مدريد (21 نقطة من 8 مباريات)

- الدوري الإيطالي: نابولي (15 نقطة من 6 مباريات)

- الدوري الألماني: بايرن ميونخ (18 نقطة من 6 مباريات)

- الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان (16 نقطة من 7 مباريات)