أكد هاري كين، مهاجم بايرن ميونخ، أنه منفتح على تمديد عقده مع النادي البافاري، مشيرا إلى أن رغبته في العودة للدوري الإنجليزي الممتاز قد تضاءلت.

وسجل كين سلسلة من الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى بايرن قادما من توتنهام نادي طفولته عام 2023، وأحرز 103 أهداف في 106 مباراة في كافة المسابقات، وفاز بالدوري الألماني وكأس السوبر المحلية.

وأثار تألقه تكهنات بشأن انتقاله، إذ تردد أن هناك شرط جزائي في عقده الممتد حتى 2027 يتيح له العودة إلى الدوري الإنجليزي مقابل 67 مليون يورو.

وعند سؤاله بشأن تمديد عقده، قال كين في تصريحات نقلتها صحيفة "إيفننج ستاندارد" البريطانية: "أرى ذلك ممكنا بكل تأكيد، تحدثت بصراحة قبل أسبوعين بأنني لم أعقد أي محادثات مع بايرن ميونخ بعد".

وأضاف النجم صاحب الـ32 عاما: "لكن إذا طُرحت هذه الأمور، فسأكون مستعدا للتحدث وإجراء محادثات صريحة، من الواضح أن الأمر يعتمد على كيفية سير العام المقبل أو ما سنحققه معا".

وأوضح: "في الوقت الحالي، أود أن أقول إننا في لحظة رائعة ولا أفكر في أي شيء آخر".

وفي الشهر الماضي، قال مدرب توتنهام توماس فرانك إن هناك العديد من المشجعين يرغبون في رؤية كين يعود للدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يُعد ثاني أفضل هداف على الإطلاق برصيد 213 هدفا، بفارق 47 هدفا خلف آلان شيرار.

وعن هذا قال كين: "فيما يتعلق بالدوري الإنجليزي الممتاز، لا أعرف، إذا سألتني عندما رحلت إلى بايرن، لقلت بالتأكيد إنني سأعود".

وواصل: "بعد مرور عامين على وجودي هناك، ربما أستطيع أن أقول إن رغبتي في العودة تراجعت قليلا لكنني لن أقول إنني لن أعود أبدا".

وأتم: "ما تعلمته في مسيرتي المهنية أن الفرص والتوقيتات تختلف وتحدث الأمور في وقتها، بالعودة إلى نقطة بدايتي مع بايرن، فأنا الآن مع بايرن بكل قوة".