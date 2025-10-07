المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
لويس دياز يشيد بهاري كين: هذا الرجل وحشي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

01:17 م 07/10/2025
دياز

دياز

أبدى الكولومبي لويس دياز إعجابه الكبير بزميله في الفريق هاري كين، مؤكدًا أنه انبهر بمستواه منذ انضمامه إلى الفريق.

وقال دياز في تصريحات صحفية: "عندما كنت في ليفربول وكان لا يزال في توتنهام، كنت أعلم أنه يسجل الكثير من الأهداف، لكن عندما تدربت معه لأول مرة، قلت لنفسي: هذا الرجل وحشي!".

وأضاف: "يفعل كل شيء... يسجّل الأهداف، يصنع اللعب، وحتى يدافع. لقد أدهشني تمامًا، وأنا سعيد جدًا باللعب إلى جانبه".

وسجل كين سلسلة من الأرقام القياسية منذ انضمامه إلى بايرن قادما من توتنهام نادي طفولته عام 2023، وأحرز 103 أهداف في 106 مباراة في كافة المسابقات، وفاز بالدوري الألماني وكأس السوبر المحلية. مزيد من التفاصيل

وأثار تألقه تكهنات بشأن انتقاله، إذ تردد أن هناك شرط جزائي في عقده الممتد حتى 2027 يتيح له العودة إلى الدوري الإنجليزي مقابل 67 مليون يورو.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ دياز كين

