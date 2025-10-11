المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
22:30
اندونيسيا

اندونيسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
جورجيا

جورجيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
البرتغال

البرتغال

- -
21:45
إيرلندا

إيرلندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إستونيا

إستونيا

- -
21:45
إيطاليا

إيطاليا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلغاريا

بلغاريا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-آسيا
الإمارات

الإمارات

- -
20:15
عمان

عمان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
18:00
ميكال

ميكال

بايرن ميونيخ يستهدف صفقة دفاعية من الدوري الإنجليزي

محمد همام

كتب - محمد همام

05:36 م 11/10/2025
نوتنجهام فورست

فريق نوتنجهام فورست

يستهدف نادي بايرن ميونيخ - بطل الدوري الألماني - إبرام صفقة دفاعية في الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق نظرًا للعديد من الاستحقاقات سواء محلية أو قارية.

الهدف هنا هو التعاقد مع مدافع فريق نوتنجهام فورست اللاعب البرازيلي موريلو والذي يقدر قيمته التسويقية بـ55 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، أن نادي بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مدافع نوتنجهام فورست موريلو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونيخ في احتياج إلى بيع بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقة.

صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى نوتنجهام فورست في صيف 2023 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك المدافع البرازيلي في خمس مباريات خلال هذا الموسم بواقع (335 دقيقة).

بايرن ميونيخ نوتنجهام فورست موريلو

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

أخبار تهمك

