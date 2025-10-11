يستهدف نادي بايرن ميونيخ - بطل الدوري الألماني - إبرام صفقة دفاعية في الفترة المقبلة من أجل تعزيز صفوف الفريق نظرًا للعديد من الاستحقاقات سواء محلية أو قارية.

الهدف هنا هو التعاقد مع مدافع فريق نوتنجهام فورست اللاعب البرازيلي موريلو والذي يقدر قيمته التسويقية بـ55 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم السبت، أن نادي بايرن ميونيخ أبدى اهتمامه بالتعاقد مع مدافع نوتنجهام فورست موريلو.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، أن بايرن ميونيخ في احتياج إلى بيع بعض لاعبيه من أجل تمويل الصفقة.

صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى نوتنجهام فورست في صيف 2023 قادمًا من كورينثيانز البرازيلي مقابل 12 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت".

وشارك المدافع البرازيلي في خمس مباريات خلال هذا الموسم بواقع (335 دقيقة).