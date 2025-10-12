جيراسي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ بعد تعافيه من الإجهاد

أكد متحدث باسم نادي بوروسيا دورتموند أن المهاجم الغيني الدولي جيراسي سيكون جاهزًا للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ الأسبوع المقبل، مطمئنًا جماهير الفريق بشأن حالته الصحية.

وكان جيراسي قد غادر معسكر منتخب غينيا وعاد إلى ألمانيا قبل خوض إحدى مباريات تصفيات كأس العالم، بسبب معاناته من حالة إنهاك بدني، كما اشتكى في وقت سابق من مشكلة في أوتار الركبة.

وأثار غيابه المؤقت قلق جماهير دورتموند بشأن إمكانية غيابه عن مباراة القمة المرتقبة يوم السبت المقبل، إلا أن المتحدث الرسمي للنادي أكد أن اللاعب في حالة جيدة، وأن مشاركته ليست في خطر، مشيرًا إلى أن النادي على تواصل مستمر معه خلال فترة راحته القصيرة قبل العودة إلى التدريبات.