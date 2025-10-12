المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

- -
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

- -
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

- -
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

- -
22:00
مدغشقر

مدغشقر

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

- -
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

- -
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

- -
19:00
فنلندا

فنلندا

جيراسي جاهز لمواجهة بايرن ميونخ بعد تعافيه من الإجهاد

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

03:53 م 12/10/2025
سيرهو جيراسي مهاجم بوروسيا دورتموند

جيراسي

أكد متحدث باسم نادي بوروسيا دورتموند أن المهاجم الغيني الدولي جيراسي سيكون جاهزًا للمشاركة في قمة الدوري الألماني أمام بايرن ميونخ الأسبوع المقبل، مطمئنًا جماهير الفريق بشأن حالته الصحية.

وكان جيراسي قد غادر معسكر منتخب غينيا وعاد إلى ألمانيا قبل خوض إحدى مباريات تصفيات كأس العالم، بسبب معاناته من حالة إنهاك بدني، كما اشتكى في وقت سابق من مشكلة في أوتار الركبة.

وأثار غيابه المؤقت قلق جماهير دورتموند بشأن إمكانية غيابه عن مباراة القمة المرتقبة يوم السبت المقبل، إلا أن المتحدث الرسمي للنادي أكد أن اللاعب في حالة جيدة، وأن مشاركته ليست في خطر، مشيرًا إلى أن النادي على تواصل مستمر معه خلال فترة راحته القصيرة قبل العودة إلى التدريبات.

الدوري الألماني بايرن ميونيخ جيراسي

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

