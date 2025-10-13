المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
ليفربول يستهدف شلوتربيك مدافع دورتموند

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:08 م 13/10/2025
شلوتربيك

شلوتربيك

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند.

وبحسب موقع "Talk Sport" البريطاني، فإن ليفربول لديه "اهتمام جدي" بشلوتربيك، في ظل رغبته في دعم مركز قلب الدفاع.

وأجرى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع وكلاء اللاعب الألماني الدولي، وأضاف التقرير أن "الحوار كان إيجابيا".

وذكر التقرير، نقلا عن مصادر ألمانية، أن هناك اهتماما من بايرن ميونخ أيضا باللاعب، الذي يأمل في الانتقال إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ليفربول يترقب الرحيل المحتمل لمدافعه الفرنسي إبراهميا كوناتي، بنهاية عقده في صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

وكان ليفربول قريبا من ضم مارك جيهي مدافع كريستال بالاس في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، كما ظهرت شكوك حول إمكانية إتمامها العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شلوتربيك (25 عاما) انضم إلى دورتموند في صيف 2022 قادما من فرايبورج، ويمتد عقده الحالي حتى 2027.

