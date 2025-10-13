ليفربول يستهدف شلوتربيك مدافع دورتموند

كشفت تقارير إعلامية عن اهتمام نادي ليفربول بالتعاقد مع نيكو شلوتربيك، مدافع بروسيا دورتموند.

وبحسب موقع "Talk Sport" البريطاني، فإن ليفربول لديه "اهتمام جدي" بشلوتربيك، في ظل رغبته في دعم مركز قلب الدفاع.

وأجرى نادي الدوري الإنجليزي الممتاز محادثات مع وكلاء اللاعب الألماني الدولي، وأضاف التقرير أن "الحوار كان إيجابيا".

وذكر التقرير، نقلا عن مصادر ألمانية، أن هناك اهتماما من بايرن ميونخ أيضا باللاعب، الذي يأمل في الانتقال إلى ريال مدريد.

جدير بالذكر أن ليفربول يترقب الرحيل المحتمل لمدافعه الفرنسي إبراهميا كوناتي، بنهاية عقده في صيف 2026 (نهاية الموسم الحالي).

وكان ليفربول قريبا من ضم مارك جيهي مدافع كريستال بالاس في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن الصفقة لم تتم، كما ظهرت شكوك حول إمكانية إتمامها العام المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن شلوتربيك (25 عاما) انضم إلى دورتموند في صيف 2022 قادما من فرايبورج، ويمتد عقده الحالي حتى 2027.

جدول مباريات اليوم