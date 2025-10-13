المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رحيله عن الريال يقترب.. ناد ألماني يرغب في ضم ديفيد ألابا

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:54 م 13/10/2025
ألابا

ديفيد ألابا

كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي هوفنهايم الألماني في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وخاض 119 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ويعد ألابا من بين الأعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد، براتب سنوي قدره 10.8 مليون يورو، ويبدي النادي الملكي انفتاحا على بيعه بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

وفقا لما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مسيرة ألابا مع الريال على الأرجح انتهت بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن هوفنهايم يدرك أن عودة ألابا إلى الدوري الألماني "سيناريو منطقي"، خاصة بعدما تألق في بوندسليجا مع بايرن ميونيخ لأكثر من عقد، وترك بصمته باستمرارية ونجاح.

وسبق أن قضى ألابا فترة وجيزة مع هوفنهايم على سبيل الإعارة في موسم 2010-20211، وترك انطباعا جيدا بموهبته والتزامه.

هذا الارتباط بالماضي، إلى جانب معرفته بالأسلوب الألماني، يجعله خيارا جذابا للعودة والمساهمة بخبرته.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاما شارك في 3 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.

ريال مدريد الدوري الألماني ديفيد ألابا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

