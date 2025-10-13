كشفت تقارير إعلامية عن رغبة نادي هوفنهايم الألماني في التعاقد مع النمساوي ديفيد ألابا، مدافع ريال مدريد الإسباني.

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف 2021 قادما من بايرن ميونخ الألماني، وخاض 119 مباراة بقميص الفريق الملكي، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 9.

ويعد ألابا من بين الأعلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد، براتب سنوي قدره 10.8 مليون يورو، ويبدي النادي الملكي انفتاحا على بيعه بعدما تراجع دوره في التشكيلة الأساسية بسبب سلسلة من الإصابات خلال الموسمين الماضيين.

وفقا لما ذكره موقع "Fichajes" الإسباني، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن مسيرة ألابا مع الريال على الأرجح انتهت بالفعل.

وأشار التقرير إلى أن هوفنهايم يدرك أن عودة ألابا إلى الدوري الألماني "سيناريو منطقي"، خاصة بعدما تألق في بوندسليجا مع بايرن ميونيخ لأكثر من عقد، وترك بصمته باستمرارية ونجاح.

وسبق أن قضى ألابا فترة وجيزة مع هوفنهايم على سبيل الإعارة في موسم 2010-20211، وترك انطباعا جيدا بموهبته والتزامه.

هذا الارتباط بالماضي، إلى جانب معرفته بالأسلوب الألماني، يجعله خيارا جذابا للعودة والمساهمة بخبرته.

جدير بالذكر أن صاحب الـ33 عاما شارك في 3 مباريات مع ريال مدريد هذا الموسم بمختلف المسابقات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.