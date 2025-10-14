المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
نيجيريا

نيجيريا

2 0
19:00
بنين

بنين

تصفيات كأس العالم-آسيا
قطر

قطر

- -
20:00
الإمارات

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا
السعودية

السعودية

- -
21:45
العراق

العراق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2 0
19:00
رواندا

رواندا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
بلغاريا

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
المغرب

المغرب

- -
22:00
الكونغو برازافيل

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
السنغال

السنغال

- -
22:00
موريتانيا

موريتانيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

فشل في تعويض مرموش.. باتشواي على أعتاب الرحيل عن فرانكفورت

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:19 م 14/10/2025
باتشواي

باتشواي بقميص آينتراخت فرانكفورت

أصبح البلجيكي ميتشي باتشواي قريبًا من الرحيل عن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد أن فشل في تعويض خدمات المصري عمر مرموش.

باتشواي صاحب الـ32 عامًا انضم إلى فرانكفورت في يناير الماضي من عام 2025، لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء المأمول منه في الدوري الألماني.

باتشواي قريب من مغادرة فرانكفورت

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن قصة باتشواي مع فرانكفورت قد تنتهي قريبًا.

وأوضحت أن فرانكفورت لن يمانع رحيل باتشواي في أقرب فرصة ممكنة، بل سيسمح له بفسخ العقد إذا تلقى عرضًا آخر، ولا يشترط الحصول على مقابل مادي كبير.

ويشارك باتشواي كلاعب احتياطي في فرانكفورت هذا الموسم، إذ لا يرى المدرب دينو توبمولر أنه يستحق المشاركة أساسيًا.

بديل مرموش

انضم باتشواي إلى آينتراخت فرانكفورت كجزء من عملية محاولة تعويض رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث ربح النادي الألماني نحو 75 مليون يورو.

واكتفى باتشواي بإحراز 3 أهداف في 11 مباراة رسمية مع فرانكفورت في الموسم الماضي 2024-2025.

ولم يسجل باتشواي أي أهداف هذا الموسم مع فرانكفورت، بعدما شارك في 63 دقيقة فقط موزعة على 5 مباريات رسمية.

مباراة آ. فرانكفورت القادمة
باتشواي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما رأيك في اختيار الأهلي لمدربه الجديد ييس توروب؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
قطر

قطر

- -
الإمارات

الإمارات

5

بدلاء منتخب الإمارات: علي خصيف، حمد المقبالي، عبد الله رمضان، إريك دي مينيزيس، خليفة الحمادي، خالد الظنحاني، ماجد حسن، لوان بيريرا، حارب عبد الله، فابيو ليما، برونو دي أوليفيرا، سلطان عادل.

تفاصيل المباراة
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

2 0
بنين

بنين

50

نهاية الشوط الأول بتقدم منتخب نيجيريا على بنين بهدفين دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg