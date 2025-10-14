أصبح البلجيكي ميتشي باتشواي قريبًا من الرحيل عن نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، بعد أن فشل في تعويض خدمات المصري عمر مرموش.

باتشواي صاحب الـ32 عامًا انضم إلى فرانكفورت في يناير الماضي من عام 2025، لكنه لم يتمكن من تقديم الأداء المأمول منه في الدوري الألماني.

باتشواي قريب من مغادرة فرانكفورت

ذكرت شبكة سكاي سبورت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن قصة باتشواي مع فرانكفورت قد تنتهي قريبًا.

وأوضحت أن فرانكفورت لن يمانع رحيل باتشواي في أقرب فرصة ممكنة، بل سيسمح له بفسخ العقد إذا تلقى عرضًا آخر، ولا يشترط الحصول على مقابل مادي كبير.

ويشارك باتشواي كلاعب احتياطي في فرانكفورت هذا الموسم، إذ لا يرى المدرب دينو توبمولر أنه يستحق المشاركة أساسيًا.

بديل مرموش

انضم باتشواي إلى آينتراخت فرانكفورت كجزء من عملية محاولة تعويض رحيل مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث ربح النادي الألماني نحو 75 مليون يورو.

واكتفى باتشواي بإحراز 3 أهداف في 11 مباراة رسمية مع فرانكفورت في الموسم الماضي 2024-2025.

ولم يسجل باتشواي أي أهداف هذا الموسم مع فرانكفورت، بعدما شارك في 63 دقيقة فقط موزعة على 5 مباريات رسمية.