بايرن ميونخ يرفض رحيل جيريرو

كشفت تقارير إعلامية عن موقف نادي بايرن ميونخ الألماني من رحيل لاعبه رافاييل جيريرو في الفترة المقبلة.

ولم يشارك جيريرو سوى كبديل مع بايرن ميونخ في مباريات الدوري الألماني هذا الموسم، مما أثار شكوكا حول وضعه ومستقبله.

على جانب آخر، فإن الظهير الأيسر الذي يقضي موسمه الأخير في عقده الحالي مع بايرن ميونخ، بات مطلوبا في عدة أندية أوروبية أخرى، من بينها يوفنتوس الإيطالي.

لكن مجلة "كيكر" الألمانية ذكرت أن بايرن لا يخطط لبيع لاعبه البرتغالي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم أن عقده ينتهي في صيف العام القادم.

إدارة النادي البافاري ترى في جيريرو خيارا مهما لتعزيز العمق في التشكيلة، خاصة في ظل أزمة الإصابات الدفاعية الحالية، وستُحسم مسألة مستقبله مع الفريق بنهاية الموسم.

وكان جيريرو صاحب الـ31 عاما قد شارك في 7 مباريات مع بايرن هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها هدفا وصنع مثله.