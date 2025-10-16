أكدت تقارير أن الكوري الجنوبي كيم مين جاي، مدافع نادي بايرن ميونخ الألماني، يرغب في الرحيل عن الفريق في ظل شعوره بالتهميش من قبل البافاري، ويضع اللاعب العودة إلى الدوري الإيطالي ضمن أهدافه.

وانضم كيم مين جاي إلى بايرن ميونخ قادمًا من نابولي، خلال صيف 2023 ليجد نفسه حبيس مقاعد البدلاء في الفريق البافاري، مما زاد رغبته في الرحيل والعودة إلى إيطاليا من جديد.

اهتمام إيطالي بمدافع بايرن ميونخ

ذكرت صحيفة "لا جازيتا" أن نادي ميلان زاحم يوفنتوس في سباق التعاقد مع كيم مين جاي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل حاجة الفريقين لمدافع مميز مثل الكورى الجنوبي.

وأوضحت الصحيفة أن كيم مين جاي يتقاضى راتبًا يصل إلى 9 ملايين يورو سنويًا، وهو ما قد يشكل عائقًا أمام رغبة يوفنتوس وميلان في التعاقد مع المدافع.

ولا يمانع بايرن ميونخ في التخلي عن كيم مين جاي، خلال الانتقالات الشتوية الماضية، إذ لم يتغير موقف إدارة البافاري عن الصيف الماضي.

كان قد تلقى كيم عرضًا ضخمًا من الدوري السعودي خلال الصيف الماضي، إلا أن المدافع رفضه بسبب رغبته في الاستمرار في الدوريات الكبرى بقارة أوروبا.