جنابري يرحب بشرط بايرن للبقاء

أبدى الجناح الألماني سيرج جنابري، لاعب فريق بايرن ميونيخ، ترحيبه بشروط النادي من أجل الاستمرار داخل صفوف الفريق البافاري خلال الموسم المقبل، رغم أن عقده يمتد حتى صيف 2026.

وبحسب الصحفي الألماني كريستيان فالك من جريدة "بيلد"، فإن جنابري وافق مبدئيًا على تخفيض راتبه لمواصلة مشواره مع بايرن، في ظل سعي الإدارة لتقليص فاتورة الأجور، وهي المهمة التي كُلّف بها المدير الرياضي ماكس إيبرل منذ الصيف الماضي.

ويُعد جنابري من العناصر المؤثرة في تشكيلة بايرن ميونيخ، حيث شارك هذا الموسم في 10 مباريات بمختلف المسابقات، ساهم خلالها بـ7 أهداف، من خلال تسجيل 3 أهداف وصناعة 4 آخرين.

وقارن جنابري وضعه الحالي بحالة زميله السابق ليروي ساني، الذي رفض في وقت سابق تخفيض راتبه، لينتقل بعد ذلك إلى صفوف جالطة سراي التركي في صفقة انتقال حر.

ويتقاضى جنابري، البالغ من العمر 30 عامًا، راتبًا سنويًا يُقدّر بـ20 مليون يورو، وهو ما تسعى إدارة النادي لتقليصه ضمن خطة التوازن المالي.

وأشار التقرير إلى أن بعض الأندية التركية أبدت اهتمامها بضم اللاعب، وتراقب عن كثب تطورات موقفه التعاقدي مع بايرن ميونيخ.