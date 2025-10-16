المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سكاي: بايرن ميونخ يراقب مصير شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند

وسام محمد

كتب - وسام محمد

09:22 م 16/10/2025
شلوتربيك

شلوتربيك

أصبح نيكو شلوتربيك، ظهير أيسر نادي بوروسيا دورتموند الألماني، محط أنظار العديد من الأندية خلال الفترة الاخيرة.

ويعتبر شلوتربيك من بين أبرز اللاعبين في مركزه في أوروبا خلال السنوات الأخيرة، وقدم مستويات مميزة رفقة دورتموند.

وبحسب شبكة سكاي سبورتس ألمانيا، فإن بايرن ميونخ انضم إلى قائمة الأندية التي ترغب في التعاقد مع شلوتربيك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح التقرير، أن بايرن ميونخ يراقب شلوتربيك في الفترة الأخيرة، لكن دون أي تحرك رسمي من جانب النادي.

وذكر التقرير، أن بايرن ميونخ ينتظر مصير شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند، وموقفه من تجديد عقده.

وينتهي عقد شلوتربيك مع بوروسيا دورتموند، في يونيو 2027.

ويبحث بايرن ميونخ عن التعاقد مع مدافع جديد، في ظل احتمالية رحيل دايوت أوباميكانو بنهاية الموسم الجاري.

بينما يرفض شلوتربيك تجديد عقده مع بوروسيا دورتموند، على الرغم من تقديم عرض كبير له سيجعله الأعلى في الفريق براتب يصل إلى 10 ملايين يورو في الموسم.

وسبق وأن كشفت بعض التقارير الصحفية، عن رغبة ريال مدريد في التعاقد مع شلوتربيك في الفترة المقبلة.

وشارك شلوتربيك في 4 مباريات مع بوروسيا دورتموند هذا الموسم، ولم يسجل أو يصنع.

 

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

