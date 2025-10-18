المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري الألماني.. يونيون برلين يعمق جراح المتذيل مونشنجلادباخ

يلا كورة

كتب - يلا كورة

12:33 ص 18/10/2025
يونيون برلين

يونيون برلين

زاد فريق يونيون برلين من معاناة ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ بعدما تغلب عليه 3-1 في افتتاح منافسات الجولة السابعة من الدوري الألماني "بوندسليجا" مساء الجمعة.

وسجل المدافع الهولندي دانيلو ديوخي هدف التقدم مبكرا بعد 3 دقائق فقط من بداية المباراة، ثم أضاف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة 26.

وبعد 7 دقائق قلص مونشنجلادباخ الفارق بهدف للبوسني هاريس طاباكوفيتش، لكن ذلك لم يكن كافيا لإنقاذ الموقف.

وفي الدقيقة 81 سجل راني خضيرة، الشقيق الأصغر للاعب الألماني الدولي السابق سامي خضيرة، هدف تأكيد تفوق أصحاب الأرض.

رفع الفريق المنتصر رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الألماني.

أما بوروسيا مونشنجلادباخ فلا يزال رصيده 3 نقاط من 3 تعادلات في المركز الأخير، وهو الفريق الوحيد الذي لم يحقق أي انتصار هذا الموسم.

الدوري الألماني مونشنجلادباخ يونيون برلين

